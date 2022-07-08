Бывший заместитель начальника одного из отделений "Укрпочты" в Киеве завладел марками на 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает прокуратура Киева в Телеграм-канале.

Марки он присваивал в течение лета 2019 года и далее "распоряжался ими по своему усмотрению".

Дарницкая окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего замначальника одного из столичных по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Досудебное расследование осуществлялось совместно с сотрудниками Дарницкого УП ГУНП в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Тернополе задержали мошенников, которые присвоили себе 13 млн грн из пожертвований на ВСУ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.