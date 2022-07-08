В Киеве экс-замначальника отделения "Укрпочты" похитил марок на 800 тысяч гривен
Бывший заместитель начальника одного из отделений "Укрпочты" в Киеве завладел марками на 800 тысяч гривен.
Об этом сообщает прокуратура Киева в Телеграм-канале.
Марки он присваивал в течение лета 2019 года и далее "распоряжался ими по своему усмотрению".
Дарницкая окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего замначальника одного из столичных по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Досудебное расследование осуществлялось совместно с сотрудниками Дарницкого УП ГУНП в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Тернополе задержали мошенников, которые присвоили себе 13 млн грн из пожертвований на ВСУ.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.