На ремонте киевского крематория разворовали более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что стоимость работ и объемы их выполнения не соответствуют данным, указанным в документах.

"Согласно материалам следствия, подрядная организация по заказу Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" была привлечена к выполнению работ по капитальному ремонту кремационного корпуса крематория и обустройству системы очистки воздуха. Однако, не выполнив работы в полном объеме, подрядчик внес ложные сведения в акты выполненных работ, а инженер коммунального предприятия, осуществлявший технический надзор, указанные акты утвердил. После этого на счета подрядчика было перечислено более 4,5 миллионов гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что стоимость работ и объемы их выполнения не соответствуют данным, указанным в официальных документах", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвинительный акт относительно подрядчика направлен в Голосеевский районный суд г. Киева.

Напомним, в декабре прошлого года во время заседания Кабинета министров правительство утвердило законопроект, который касается рынка риту

альных услуг. Было принято решение строить больше крематориев. В новом проекте прописано, что начнут привлекать инвесторов на условиях государственно-частного партнерства и концессии.