Сегодня, 9 декабря, во время заседания Кабинета министров правительство утвердило законопроект, который касается рынка ритуальных услуг. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день не хватает участков земли для мест захоронения. Такая проблема наблюдается во многих регионах Украины.

Между тем, как говорится в пояснительной записке законопроекта, кремация по цене сравнима с захоронением, но не требует выделения земли.

В связи с этим, было принято решение строить больше крематориев. В новом проекте прописано, что начнут привлекать инвесторов на условиях государственно-частного партнерства и концессии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове в связи с высокой смертностью больных коронавирусной инфекцией родственникам умерших нужно ждать очереди на кремацию по десять дней. При этом к зданию крематория подъезжают катафалки, которые периодически выстраиваются в небольшие очереди.

Кроме того, с полным перечнем принятых Кабмином законопроектов сегодня, 9 декабря, можно здесь.

Также ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада на заседании 2 июля приняла в целом закон №4636-1 "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины", который касается военного погребального ритуала.