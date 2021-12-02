Кабмин расширил список объектов на большую приватизацию, в список добавлен Уманский ликеро-водочный завод.

В перечень объектов на большую приватизацию вносятся те, стоимость активов которых превышает 250 млн гривен. По Уманскому ликеро-водочному заводу стоимость активов оценили около 444 млн гривен.

Следующий этап - предприятию подберут советника, который подготовит его к приватизации.

Напомним, что в Кабинете министров Украины согласовали проект закона по Высшему совету правосудия (ВСП). В новом законопроекте предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев, что на время отсутствия полномочного ВСП перераспределение расходов будет проводить Государственная судебная администрация без согласования с Высшим советом правосудия.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 2 декабря, приняла во втором чтении государственный бюджет Украины. Свои голоса дали 268 нардепов.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок временного изъятия и возврата водительских прав.

В частности, добавился пункт, в котором прописано, что человек считается лишенным права водить авто после решения суда по поводу законности изъятия у него прав (то есть до этого водить можно).