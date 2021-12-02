В Кабинете министров Украины согласовали проект закона по Высшему совету правосудия (ВСП).

Напомним, что по этому проекту сложилась неоднозначная ситуация.

Украина обязалась перед МВФ создать Этический совет с участием международных экспертов. По словам экспертов, речь идет о контроле международного управления за судебной системой нашей страны. Этический совет будет устанавливать соответствие кандидатов на должности членов ВСП критериям профессиональной этики.

Но "по-хорошему" создать Этический совет не удалось, и его создали автоматически.

"При этом существует вероятность, что члены ВСП могут быть уволены с должностей по собственному желанию", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке добавлено, что в этом случае ВСП не будет обладать всеми полномочиями, что приведет к невозможности принятия ею решений, в частности, по распределению расходов между распорядителями бюджетных средств в системе Государственной судебной администрации.

Поэтому в новом законопроекте предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев, что на время отсутствия полномочного ВСП перераспределение расходов будет проводить Государственная судебная администрация без согласования с Высшим советом правосудия.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 2 декабря, приняла во втором чтении государственный бюджет Украины. Свои голоса дали 268 нардепов.

Также мы писали, что в среду, 1 декабря, прошло первое официальное заседание Этического совета, на котором избрали председателя органа. Им стал судья Верховного суда Лев Кишакевич.