В строгую военную реальность украинцев неожиданно ворвался секс-скандал. Причем, что самое интересное - он связан с празднованием Дня Независимости Украины.

За два дня до главного национального торжества Министерство культуры Украины торжественно представило специальный жест, разработанный креативным агентством Banda.

Этот жест, по изначальной задумке, должен был стать универсальным приветствием на праздник 24 августа и получил название "Тризуб Независимости".

Предполагалось, что именно этим жестом все украинцы смогут поздравить друг друга в День Независимости.

Но что-то пошло не так.

Пользователи соцсетей сразу заметили, что этот жест, якобы придуманный Banda Agency, можно трактовать двояко. Ведь аналогичный “Тризубцу Независимости” жест давно существует и используется в сексуальном контексте. А имеет он вполне конкретное и очень интимное значение. Его называют "Шокер" или "Two in the pink, one in the stink" (дословно переводится как "два в розовое, один в вонючее") и описывает он процесс пенетрации ("два пальца во влагалище, а мизинец в анус").

Так попытка придумать универсальное поздравление на главный праздник страны обернулась секс-скандалом, за который пришлось оправдываться и креативщикам, и Минкульту, и тем украинским селебрити, кто уже успел сфотографироваться с этим неоднозначным жестом.

“Страна” описывает хронологию скандала и публикует подборку мэмов от украинских пользователей соцсетей, креатив которых во многом превзошел задумку Banda Agency.

От Тризуба до секса и хейта. Хронология скандала

Утром 22 августа украинцам представили жест “Тризуба Независимости”.

Он очень простой: безымянный и большой пальцы необходимо согнуть, другие пальцы раскрыты, указательный и средний пальцы должны быть вместе.

Как заявили в Banda Agency, "в нем пульсирует сила нашего Герба и живет дух Независимости, потому что на жестовом языке он означает букву Н".

В Banda Agency призвали украинцев присоединяться к флешмобу и выкладывать фото с этим жестом в соцсети с хештегом #тризубнезависимости. Некоторые звезды украинского шоу-бизнеса уже начали так фотографироваться - например, певицы Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Джамала, Даша Астафьева, участник группы Kalush (по кличке "Ковер") и сам министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Страницу креативного агентства тут же забросали гневными комментариями с разъяснениями - что именно значит тот жест, который хотели сделать символом Дня Независимости. Полдня украинцы массово призывали Banda Agency "мозги и Гугл включить”, "не равнять сексуальный жест к Тризубу" и "удалить пост и не позориться".

После этого креативному агентству пришлось оправдываться за свой креатив.

Перекреативили. Хроника оправданий и извинений

После волны хейта в Banda Agency примирительно предложили украинцам использовать любой жест Тризуба в День Независимости, не забыв указать хэштег #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ.

Кроме того, креативщики рассказали, почему они выбрали именно такой символ.

Мол, хотели предложить "безопасный жест для всех территорий Украины", а традиционный жест тризуба из пальцев, который использовал Вячеслав Чорновил, опасно поднимать на захваченных Россией территориях и он ассоциируется "с одной из политических партий" (очевидно, речь идет о "Свободе").

"Однако ваши комментарии убедили нас в том, что сила тризуба Чорновола бесспорна. Мы уважаем эту позицию и предлагаем использовать тот жест тризуба, который вам нравится", - говорится в заявлении на странице агентства в Instagram.

Была у рекламного агенства и другая подоплека в выборе этого жеста: он имеет официальное значение в украинском жестовом языке – это буква Н (показывать тыльной стороной ладони к себе).

"Мы увидели в нем символ нашей Независимости: Н - Независимость", - заявили в Banda Agency.

Впрочем, после шквала критики изначальный пост про новый символ Дня Независимости в Banda Agency удалили.

Однако и под этим постом возмущенные украинцы продолжили доказывать Banda Agency, что они неправы.

В итоге, ближе к вечер рекламное агенство, которое по заказу Минкульта разработало неоднозначный жест с сексуальным подтекстом ко Дню независимости Украины, публично принесло за это извинения.

"Извините, про@бали", - коротко заявили в агентстве, уточнив, что теперь намерены "выгребать".

Причем, как признались в агентстве, они удалили первое утреннее фото с символом "Тризуба" “по просьбе звезд”, которые уже успели сфотографироваться с неоднозначным жестом.

"Планировалось все немного иначе, но получилось не очень. Про*бали. Извините. Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звёзды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Поэтому будем выгребать. Заслужено", - заявили в агентстве.

Извиняться перед украинцами за сексуальный жест, приравнянный к национальному символу Украины (Тризубу) пришлось и Минкульту, чей глава Ткаченко и сам сфотографировался с этим жестом.

В ведомстве заявили, что "перекреативили", недостаточно изучили вопрос, поэтому "весьма логично столкнулись с осуждением общественности".

В качестве оправдания в Минкульт сообщили, что хотели разработать "единый символ "для своих", без единого подтекста и осквернения".

А на предложения украинцев использовать в качестве символа Тризуба "жест Черновола" (большой палец и мизинец загнуты, три пальца подняты вверх), в Минкульте ответили, что этот жест уже "использует одна политическая партия" ("Свобода"), а жест ко Дню независимости хотели сделать приемлемым для всех украинцев, независимо от их политических взглядов.

Но потом (после очередной волны хейта) этот пост удалили. Затем Минкульт опубликовал другой пост, где заявил, что "тризуб Черновола - единственно верный жест этого символа".

На скандал отреагировала и Надя Дорофеева, которая одной из первых среди звезд сфотографировалась с неоднозначным жестом. “Друзья, забудьте все, что было до”, - сказала артистка в сторис в Инстаграме и примирительно показала “тризубец Чорновола”.

Не первый скандал "Банды"

Креативное агентство Banda Agency - одно из самых популярных в Украине и рекордсмен по количеству международных наград в сфере рекламы.

Banda Agency сотрудничает в Украине с такими коммерческими брендами, как Comfy, Puma, Work.ua, Лун, OLX, "Моршинская" и др. Она также является партнером госучреждения "Украинский культурный фонд". Агентство несколько раз принимало участие в госпроектах, в частности, по созданию бренда Чернобыльской зоны отчуждения, айдентики международной общественной инициативы по деоккупации Крыма CRIME(A).

Но наиболее известным Banda Agency стало благодаря разработке единого бренда Украины Ukraine NOW. Причем этот кейс тоже не обошелся без скандала.

В 2018 году был представлен единый бренд страны Ukraine NOW, который призван был популяризировать Украину за рубежом, сформировать бренд Украины в мире, привлечь в страну инвестиции и улучшить туристический потенциал.

Логотип, придуманный Banda Agency, вызвал резкую критику пользователей социальных сетей, называвших его "стыдом". Многие сочли логотип слишком простым как для того целой страны - мол, такой логотип мог нарисовать в Фотошопе даже школьник. Кроме того, логотип обвиняли в невыразительности.

А главное - у того скандала с "Бандой" тоже был сексуальный подтекст. Новый логотип Украины оказался очень похожим на логотип известного порно-ресурса.

Пользователи соцсетей массово высмеивали новый бренд Украины в соцсетях, создавая мэмы с этим лого.

Как утверждали в тогда еще существовавшем Министерстве информполитики, на разработку этого бренда из госбюджета не было потрачено ни копейки. О том же заявляли в Banda Agency. Однако, согласно данным на ProZorro, Мининформполитики заказало наружную рекламу с брендом Ukraine Now почти на 15 млн гривен.

Позже, в 2020 году, уже при каденции президента Зеленского, бренд Ukraine Now перезапустили и немного видоизменили. В правительстве тогда заявляли, что на доработку бренда не потратили ни копейки средств из госбюджета. При этом новый логотип украинцам тоже не понравился: в комментариях пользователи массово критиковали используемые шрифты, иллюстрации, оформление. И теперь украинцы уже возмущались, зачем нужно было менять логотип, придуманный "Бандой"?

Впрочем, несмотря на шквал хейта, брендинг Ukraine Now от Banda Agency получил престижную международную награду - Red Dot Award. А сама Banda была признана лучшим агентством в Центральной и Восточной Европе по версии Epica Awards.

Новый скандал пошатнул репутацию Banda Agency в 2021 году, когда стало известно, что украинское агентство сотрудничает с российским коммуникационным агентством Setters. Российское агентство сообщило, что отправило в Киев для обмена опытом пятерых своих сотрудников из офиса в Санкт-Петербурге.

Тогда в Banda Agency заявили, что осуждают политику российских властей, однако агентство стремится делиться опытом с лучшими мировыми агентствами. Кроме того, креативщики заявили, что ненависть на основе этнической принадлежности или любых других признаков для компании недопустима.

В Banda также заявили, что не сотрудничают с Setters на коммерческой основе и не привлечены ни к одному общему проекту. Это привело к новой волне хейта, так что на какое-то время Banda Agency вовсе закрыла комментарии к своим публикациям в соцсетях.

Что касается свежего скандала с жестом ко Дню Независимости, в публичном доступе нет информации о том, сколько денег потратили из госбюджета на его разработку и потратили ли вообще.

"Страна" направит соответствующие запросы в Минкультуры.

Подборка мэмов на тему скандала с сексуализированным Тризубом

Хоть все участники скандала с "сексуальным Тризубом" и извинились, украинских пользователей соцсетей было уже не остановить. Эту ситуацию успели высмеять во многочисленных мэмах.