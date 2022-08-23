Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение во вторник, 23 августа.

Главное из заявлений президента:

Напомнил, что сегодня - День флага. Пообещал, что там, где сине-желтый флаг, не будет тирании. Сообщил, что запланировал на завтра большое количество награждений - не только военных, но и журналистов, артистов, спортсменов и т. д. Рассказал о проведении саммита "Крымской платформы", в котором сегодня онлайн участвовали 40 лидеров государств. Сообщил о визите президента Польши Анджея Дуды. Поздравил Харьков с Днем города. Пообещал найти способ обеспечить безопасность Харькова. Предупредил, что завтра возможны удары россиян, и призвал придерживаться правил безопасности.

Ранее мы писали, что на саммите "Крымская платформа" Владимир Зеленский пообещал вернуть "любыми средствами" аннексированный Россией Крым.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский пообещал мощный ответ России в случае усиления атак на Украину на праздники.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.