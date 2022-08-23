Центры предоставления админуслуг (укр. ЦНАП) Киева не будут работать 24-25 августа.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"ЦНАПы города Киева 24–25 августа не будут работать из-за ограничения работы информационно-коммуникационных систем ГТС", - говорится в сообщении КГГА.

В администрации добавили, что колл-центр будет работать в усиленном режиме. Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности поданных документов граждане смогут получить по следующим телефонам:

044-202-60-38;

044-202-60-39.

Ранее мы писали о предупреждении Госспецсвязи, что ко Дню Независимости могут усилиться атаки со стороны российских хакеров, поэтому украинцам нужно заранее позаботиться о кибербезопасности.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.