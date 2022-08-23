В Одессе собираются убрать указатели Минска и Бреста с находящегося на Думской площади памятного знака городам-побратимам.

Об этом сообщил исполком городского совета.

В проекте решения говорится, что причина - поддержка Беларусью вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также этот вопрос рассмотрен в письме Министерства развития общин и территорий Украины, согласно которому органами местного самоуправления прекращаются какие-либо связи с административно-территориальными единицами республики Беларусь.

Кроме того, в проекте решения сообщается о направлении в представительство Министерства иностранных дел Украины в Одессе сообщений муниципалитетам городов Брест и Минск о намерениях по прекращению действия партнерских соглашений.

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