Президент России Владимир Путин настроен на "войну в долгую", а снизить недовольство россиян уровнем безработицы и ростом цен политики надеются деньгами. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента РФ.

"Кремль больше не пытается идеологически оформить эту стратегию (ведения войны). Власти рассчитывают, что в ближайшее время недовольство граждан удастся "потушить деньгами", – говорится в публикации.

По данным издания, осенью возможен рост социального недовольства, когда россиян начинают беспокоить сложности, связанные с работой и они обращают внимание на рост цен. Подготовка детей к 1 Сентября - дополнительный триггер социального напряжения. Люди неизбежно сравнивают, сколько они потратили на подготовку к школе в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной, а сколько - в прошлом, и масштаб роста цен становится для них очевидным.

Единственным средством борьбы с растущим социальным недовольством в политблоке Администрации президента видят раздачу денег россиянам. Собеседники "Медузы" напоминают, что во время ковидных ограничений и экономических трудностей из-за коронавируса российские власти несколько раз финансово поддерживали население; как правило, эти меры касались семей с детьми и проводились перед выборами.

"Осенью недовольных постараются закидать деньгами. Пусть это будут сравнительно небольшие суммы, но все равно получить их людям будет приятно", - уверен один из источников "Медузы".

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