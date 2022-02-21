Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, как граждане РФ относятся к эвакуации населения "ЛДНР" в Россию.

Результаты опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

По данным опроса, 78% россиян поддерживают решение о приеме беженцев из "ЛДНР", не поддерживают решение 13% опрошенных, такого мнения чаще придерживаются россияне 18-34 лет (31% – 18-24-лет, 20% –25-34-лет).

Три четверти опрошенных (75%) также поддерживают решение президента России Владимира Путина об единовременной выплате беженцам из "ЛДНР" в размере 10 тысяч рублей. Противоположного мнения придерживаются - 18%.

Большинство россиян положительно относятся к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам из "ЛДНР" (82%), безразличными остались - 12%, а 4% опрошенных относятся к помощи отрицательно.

Напомним, 18 февраля Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

На фоне этого на Донбассе появился новый вид бизнеса - эвакуационные перевозки. Предприимчивые бизнесмены предлагают забрать беженцев из любого района города и вывезти в РФ.

Также мы писали о том, что из "ДНР" собираются эвакуировать 700 тысяч жителей, это каждый третий житель "республики".

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.