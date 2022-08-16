Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о косвенных данных того, что в марте россияне были готовы вернуться на границы 23 февраля.

Об этом он сказал в эфире "ФейгинLIVE".

"Напоминаю, что когда они в марте пытались радостно договориться с нами в Стамбуле — они были готовы выводить войска на 23 февраля. Они это говорили как минимум. Мы не просили этих переговоров, а они просили. Еще в марте. Понимаешь разницу?", — сказал Арестович.

Однако он отметил, что у него нет реальной информации и это косвенные данные.

"Я сужу по косвенным данным. У меня же нет допуска к государственным секретам. Я внештатный советник. Поэтому я про собственную армию и войну в стране знаю меньше, чем про войну в Карабахе. Там я больше знаю. Приходится добывать ее (информацию) косвенным методом.

Другое дело, что от меня ее тщательно скрывают, потому что вдруг че ляпну не то. Есть такой принцип "разведка на себя", когда максимально себя выпячиваешь и в тебя начинает лететь, то очень много можно установить — исходя из того, что летит, куда летит, что люди говорят, на что жалуются и так далее. И вот, так получилось, что я не от членов делегации, конечно же, не от кого в Офисе, но узнал, что они вроде как готовы были отводить на 23 число", — сказал Алексей Арестович.

Раннее мы писали, что Алексей Арестович дал новый прогноз, когда закончится война.

А также, что Арестович сказал, что убежден в невозможности вторжения Беларуси и объявления мобилизации в России.