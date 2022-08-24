В среду, 24 августа, в Украине уже полгода длится война с Россией.

Украинцев предупреждают об угрозе ракетных ударов в этот день и призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

В Киеве сократили работу общественного транспорта, закрылись некоторые ТРЦ. В Харькове объявили длинный комендантский час до 25 августа. В Краматорске до четверга не будет работать транспорт, банки, почта, приостановлена эвакуация.

В Генштабе ВСУ сообщают о попытках РФ продвигаться на Донбассе, в Харьковской области и на юге, но все они были отброшены.

Украинские военные, которые сейчас воюют на херсонском направлении, рассказывают о сложной обстановке на фронте. Обстрелы на "нуле" идут практически беспрерывно. Бойцы лежат на дне окопов часами. Главная задача – не бросить позиций.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

24 августа

09:33 В Николаевской области утром, ориентировочно в 04:30, были обстрелы в Новом Буге Новобугской громады. Возник пожар кровли двухэтажного жилого дома и еще несколько домов повреждены, сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Предварительно, ранены 9 человек, из них 2 детей.

Также ночью обстреляли Березнеговатскую громаду. Под обстрелы попало село Высунск и пгт Березнеговатое

Информация о пострадавших уточняется.

09:30 О чем 18-минутный ролик президента на День независимости.

Первая часть - примерно 8 минут - это монолог Зеленского на Майдане. Он говорит о том, что 24 февраля позволило многим сделать окончательный выбор - за Украину или против. "Кому Мариуполь, а кому Монако".

Вот ещё несколько тезисов:

- украинцы начали бороться еще когда не было "Хаймарсов", но было желание людей защищать свою землю.

- Украина объединила мир, разобщенный пандемией. "Украина разбудила весь континент, Европа выходит на площади, вводит санкции. Большой мир понял, что деньги - пахнут кровью и смертью".

Вторая часть ролика - клип о девочке, которая стала героиней прошлогоднего праздника. Если год назад она прошла через разные исторические эпохи Украины, то сейчас она идёт сквозь те испытания, которые выпали на долю страны после начала войны.

Затем снова появляется Зеленский, который говорит фактически о том, что переговоров с Россией не будет:

- "Мы не будем искать с террористами понимания, хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать и убивать тысячи людей, которых пришли защищать.

И для нас ближе и понятнее Джонсон, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски".

- Украина будет воевать до конца. "Что для нас конец войны? Раньше мы говорили "мир", теперь мы говорим - "победа". Мы не садимся за стол переговоров под действием страха, с пистолетом у виска. Для нас страшны не окопы, а оковы", - заявил он.

- Крым и Донбасс будут возвращены, "каким бы этот путь не был". Украина требует "все 25 регионов без уступок и компромиссов".

Заканчивается ролик тем, как девочка идёт среди трофейной российской техники на Крещатике.

То есть "война до победы" и отказ от территориальных уступок России - это основная мысль поздравления Зеленского.

09:00 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 31-й годовщиной Независимости.

08:46 Британская разведка в новой сводке подводит итоги полугода войны в Украине:

- Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины.

- Наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

- Снизился моральный дух во многих частях вооруженных сил РФ, в армии наблюдаются проблемы. Дипломатическая власть РФ уменьшилась, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны.

- Спустя шесть месяцев ясно, что война оказалась дорогостоящей и стратегически вредной для России.

Проблемы ВСУ за полгода войны в сводке не комментируются.

08:31 Губернатор Днепропетровской области Резниченко подтвердил ночные удары в окрестностях Днепра.

"В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя укротили. Информация о погибших и пострадавших выясняется", - заявил Резниченко, не уточнив, по чему попали.

08:29 В России задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. За что - официально не сообщается, но его адвокаты считают, что за "дискредитацию вооруженных сил РФ".

Ройзмана уже четыре раза штрафовали по этой статье за высказывания в соцсетях.

Обыски также идут в офисах Ройзмана и его организаций - в том числе частного музея.

08:28 В Литве предлагают спрашивать, чей Крым, у россиян, которые хотят пересечь границы Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Польши. Если гражданин РФ ответит, что Крым не оккупирован - не впускать его.

Такое предложение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, если ЕС не договорится о невыдаче туристических виз россиянам, то будет обсуждаться возможность сделать это региональным решением, которое бы включало страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию. То есть, страны ЕС, граничащие с РФ.

Ландсбергис заявил, что, по его мнению, сотрудники пограничной службы должны интересоваться у граждан РФ их позицией по поводу действий Кремля в отношении Украины: поддерживают ли они войну и чей, на их взгляд, Крым.

"Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", - заявил Ландсбергис.

08:20 Немецкое издание Bild выпустило крайне комплиментарный материал о главкоме Валерии Залужном. Он называется "Валерий Сильный: этот генерал дарит Украине надежду".

В самом начале утверждается, что Залужный "является героем не только для солдат, но и для значительной части населения".

"Наблюдатели верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания войны", - пишет газета.

"Генерал-герой" Залужный (так его именует Bild) "сыграл огромную роль в том, что Украина все еще существует, и страна не была захвачена в течение нескольких дней, как планировал кремлевский деспот Владимир Путин".

По информации Bild, "действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец".

Напомним, что вчера Зеленский заявил, что не планирует смещать Залужного с его поста. Это стало как бы ответом на слухи о таких намерениях Банковой.

08:03 Google поздравил украинцев новым дудлом ко Дню независимости.

Автором рисунка стала харьковская художница Ольга Штонда.

08:02 Вследствие ночных ударов по Запорожью пострадало шесть многоэтажек, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Ранее сообщалось, что российские ракеты попали по объектам инфраструктуры.

08:01 Из-за ДТП в районе железнодорожного полотна на участке Знаменка - Пантаевка (Кировоградская область) 24 августа в Украине задерживаются шесть поездов.

Как сообщают в Укрзализныце, движение поездов на участке уже восстановлен, поэтому время задержки может меняться. Сейчас оно составляет:

- №86 Львов - Запорожье (+4 ч 30 мин);

- №76 Киев - Кривой Рог (+3 ч 00 мин);

- №42 Львов - Днепр (+3 ч 10 мин);

- №92 Одесса - Харьков (+3 ч 06 мин);

- №80 Киев - Днепр (+1 ч 45 мин);

- №7/8 Харьков - Одесса (+2 ч 25 мин).

08:00 Кличко записал видеоролик на День независимости. Он состоит из нарезки кадров о том, как жил Киев после российского вторжения.

Помимо разрушенных домов и военных, мэр вставил в ролик демонтаж монумента Дружбы народов.

Авторы видео показали крупным планом, как у памятника отвалились головы украинского и русского рабочих, которые символизировали единение Украины с Россией.

07:59 Около четырех часов утра по Запорожью нанесли ещё один удар. И снова - попадание по объекту инфраструктуры, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

07:58 Сводка Генштаба ВСУ на утро 24 августа. Главное:

1. Противник вел разведку в районе Богородичного, попал под огонь ВСУ.

2. Под Бахмутом враг атаковал Бахмутское и Кодему. Безуспешно.

3. Под Донецком россияне вели наступление на Пески и Невельское (Москва, напомним, утверждает, что Пески уже захвачены).

07:57 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ночном ударе по Новобаварскому району.

"Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших на данный момент информации нет", - заявил он.

На видео - момент пуска ракет.

07:56 А это захваченный Россией Токмак недалеко от Запорожья.

Туда, судя по видео, есть прилет, и горит склад боеприпасов.

07:55 Губернатор Запорожской области Александр Старух сообщил об ударах по областному центру.

Обстреляли объекты инфраструктуры Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района.