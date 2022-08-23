Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации в Украине по состоянию 18:00 23 августа. Оккупанты безуспешно пытались наступать на Донбассе, но были отброшены ВСУ.

Сводка появилась в Фейсбуке.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Оккупанты задействовали ствольную артиллерию для обстрелов недалеко от Николаевки и Железного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии Уды, Сосновку, Протопоповку, Слатино, Циркуны, Харьков, Петровку, Большие Проходы, Русские Тишки, Питомник и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Питомника, Константиновки и Верхнего Салтова. Для разведки и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Норцовки, Долины и Дибровного. Россияне нанесли авиаудары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вели воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении обстрелам из артиллерии разных типов подверглись Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций наших войск с БПЛА.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Нанесены авиаудары неподалеку от Соледара и Бахмута. Оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении Зайцево и отошли. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Соледара, Кодемы, Бахмута, Зайцево и Курдюмовки, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы из артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаудары недалеко от Марьинки и Красногоровки. Наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться у Красногоровки, Первомайского и Невельского, успеха не имел, хаотично отступил.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Павловки и Великой Новоселки. Неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.

На Запорожском направлении зафиксирован огонь в районах Щербаков, Новоданиловки, Гуляйпольского, Волшебного, Новоселки, Зеленого Поля, Новополя и Вишневого. Противник нанес авиаудары возле Малиновки, Железнодорожного и Времовка.

На Южнобугском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов Посад-Покровского, Александровки, Прибужского, Лупарево, Мирного, Новогригорьевки, Красной Долины, Первомайского, Киселевки, Любомировки, Андреевки, Николаевки. Нанес авиаудары возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии противник активно задействовал БПЛА.

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