Утром во вторник, 23 августа, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что под Бахмутом противник предпринял неудачные попытки штурма Соледара и Кодемы. Также враг вел разведку боем в сторону Зайцево.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Под Авдеевкой зафиксировано наступление противника на Красногоровку (северную) и Первомайское. Безуспешное, как пишет Генштаб.

Также сообщается, что на Угледарском направлении противник атаковал Новомихайловку и Золотую Ниву (успеха не имел).

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. В целях ведения воздушной разведки активно задействует БПЛА.

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