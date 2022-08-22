В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 22 августа. Сообщается, что российские войска атакуют вблизи Бахмута и Авдеевки и ведут разведку беспилотниками под Харьковом.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

В Харьковской области россияне ведут боевые действия с целью улучшения тактического положения. На Краматорском направлении в районе Краснополья войска РФ вели наступательный бой. На Бахмутском направлении россияне безуспешно наступали возле Соледара, Кодемы и Зайцево. На Авдеевском направлении войска РФ вели наступление в районах Красногоровки, Первомайского и Невельского. На Новопавловском направлении ВСУ отбили наступление в районе Новомихайловки. На Запорожском направлении россияне вели наступление недалеко от Времовки и Великой Новоселки.

Также в Генштабе рассказали о ситуациях на других направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Николаевка Черниговской области и Екатериновка и Обода Сумской области.

На Харьковском направлении противник поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА. Совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Базалеевка, Слобожанское, Дуванка, Победа, Большие Проходы, Русская Лозовая, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка, Русские Тишки. Нанес авиационные удары неподалеку от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпанового и Гусаровки.

На Славянском направлении враг проводил огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепеля, Богородичного и Курульки.

На Донецком направлении противник продолжает ведение наступательных действий. Основные усилия сосредотачивается на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы районов Северского, Закотного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба. В районе населённого пункта Краснополье враг вел наступательный бой.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удерживании занимаемых позиций, недопущении продвижения украинских войск и огневом поражении украинских подразделений. Принимает меры по восполнению потерь. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великое Артаково, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токарево, Каменное, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка. Нанес авиационные удары возле Андреевки, Ольгиного, Трудолюбовки и Потемкиного и ракетные удары по Николаеву и Заливу.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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