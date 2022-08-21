Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе мог быть нанесен тяжелым гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV.

К такому выводу пришли блогеры, специализирующиеся на поиске информации в открытых источниках, мнение которых приводят аналитики Института изучения войны (ISW) в своей последней сводке.

Этот беспилотник может нести до 20 килограммов груза, развивать скорость до 150 км/ч и находиться в воздухе до семи часов. При этом его можно свободно купить через интернет.

На многочисленных видео, опубликованных в субботу в соцсетях, были видны клубы дыма над штабом, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал у себя в телеграм-канале фото поврежденного здания. Чиновник сначала сообщил, что беспилотник сбить не удалось и он поразил цель, а позже опубликовал другой пост: "Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось".

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович, появившись в эфире у Марка Фейгина после двухдневного перерыва, заявил, что работа российской ПВО в аннексированном Крыму - это следствие украинских атак.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".