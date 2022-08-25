В Крыму хотят национализировать земли, принадлежащие иностранцам.

Об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на "руководство" полуострова.

Пресса пишет, что основная причина в том, что десятая часть сельхозугодий Бахчисарайского района не используется в обороте из-за того, что хозяева выехали за пределы РФ.

Ранее в "ДНР" издали "указ" о национализации земли, принадлежащей украинским военнослужащим, участвовавших в АТО (ООС) в 2014-2022 годах.

В июне "Страна" писала, что назначенные Россией "власти Запорожской области" заговорили о национализации местных предприятий Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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