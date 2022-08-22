В "ДНР" национализируют земельные участки, принадлежащие украинским военнослужащим.

Соответствующий "указ" подписал "глава ДНР" Денис Пушилин.

В "документе" говорится, что изъятию без какой-либо компенсации подлежат земельные участки, принадлежащие всем участникам боевых действий в зоне АТО (ООС), начиная с 2014 года, а также членам семей погибших в АТО (ООС) бойцов ВСУ, МВД и СБУ.

В июне "Страна" писала, что назначенные Россией "власти Запорожской области" заговорили о национализации местных предприятий Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

А незадолго до этого сообщалось, что в той же Запорожской области назначенное РФ "руководство военно-​гражданской администрации" подписало "указ" о том, что имущество и ресурсы, принадлежавшие Украине в регионе, будут национализированы.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о последних событиях на фронте и вокруг Украины смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".