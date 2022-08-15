В Сумской области имущество украинских бизнесменов отбирали под видом национализации российских активов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

К схеме могут быть причастны чиновники одной из местных военных администраций.

В частности, в ночь перед полномасштабным вторжением РФ на территории Украины прибыли более 40 российских вагонов с продукцией украинских предприятий.

"По оперативной информации, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться", - говорится в сообщении ГБР.

Поэтому они изъяли не только вагоны, но и содержимое - дизтопливо, уголь, газ пропан-бутан и другое топливо, принадлежащее частным украинским компаниям.

"Вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили", - сообщают в ГБР.

Убытки определят эксперты, сами вагоны передали в АРМА.

Ранее мы также писали, что по запросу прокуратуры суд арестовал и передал в управления АРМА имущество и активы бывшего народного депутата на сумму более 600 млн грн. Источники "Украинской правды" утверждают, что речь идет о Дмитрие Святаше, который был депутатом нескольких созывов от "Партии регионов", а после Майдана и до 2019 года - от "Видродження".

Помимо этого, "Страна" сообщала, что в Украине арестовали активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" на два миллиарда гривен.