Верховная Рада в понедельник, 15 августа, приняла законопроект №7605 относительно оптимизации процедуры и механизма проведения принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

Таким образом парламент принял законопроект в целом. "За" проголосовали 278 депутатов.

Также, как пишет Железняк, прошла правка об остановке корпоратизации лесхозов до конца военного положения.

Ранее парламент принял в первом чтении изменения законопроекта №7605. Изменения касаются принудительного изъятия оборудования, которое может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса. Такое изъятие осуществляется на основании решения СНБО по предложению согласованной областной военной администрацией.

Компенсация отчужденного имущества осуществляется за счет средств госбюджета в течение 5 следующих бюджетных периодов (то есть в течение пяти лет).

Помимо этого, мы сообщали, что Верховная Рада освободила от выплаты по кредитам заёмщиков, чьё имущество было уничтожено или получило повреждения во время боевых действий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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