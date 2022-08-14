Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо.

Текста законопроекта еще нет, но по информации нардепа Ярослава Железняка, он предусматривает:

Возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения. По поводу возврата НДС на топливо до 20% (сейчас 7%) пока неизвестно, есть ли в финальном тексте.

Ранее мы писали, что из-за решения НБУ понизить фиксированный курс гривни к доллару сразу на 25% - с 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$ - ожидается резкий рост цен на топливо и импортные товары. По словам экспертов, очевидно, что вслед за курсом доллара взлетят и цены на продукцию, покупаемую за валюту. Ожидается, что подорожание будет пропорциональным - тоже на 25%.

Также "Страна" сообщала, что в Украине объявили конец топливного кризиса.

Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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