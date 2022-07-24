В Одессе, как и в Харькове, наблюдается подорожание топлива на заправках, вызванное падением курса гривни.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Местные паблики сообщают о таких одесских ценах сегодняшнего дня:

газ - 29.96;

дизельное топливо - 58.99;

бензин марки А-92 - 60;

бензин марки А-95+ - 60.99.

Между тем, вчера во время телемарафона, комментируя последствия ослабления гривни, первый замминистра экономики Денис Кудин заверил: "Мы не ожидаем ценового скачка на горючее, поскольку в последние недели наметилась тенденция к снижению цены. Если бы не было изменения курса гривни, цена бы пошла вниз. Сейчас в связи с пересмотром курса Нацбанком ожидаем, что цена останется на том же уровне".

Ранее мы писали, что в Украине объявили конец топливного кризиса.

Также "Страна" подробно рассказывала, как наличный курс отреагировал на девальвацию и что будет дальше с гривней и ценами.

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Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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