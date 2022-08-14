Народный депутат Ярослав Железняк рассказал подробности законопроекта о возвращении акцизов и 20% НДС на топливо, который правительство внесло в Верховную Раду.

По словам Железняка, Кабмин предлагает восстановить ставку акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100 евро за 1000 литров.

По предварительным подсчетам, это увеличит стоимость топлива на 4 - 4,5 гривни за литр - что, вполне вероятно, повлечет за собой рост цен на другие товары.

Аргументация возврата акцизов - отсутствие денег для строительства и ремонта дорог. По расчетам правительства, которое и выступает инициатором закона, это принесет примерно 2 миллиарда гривен в месяц.

Ранее мы писали, что из-за решения НБУ понизить фиксированный курс гривни к доллару сразу на 25% - с 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$ - ожидается резкий рост цен на топливо и импортные товары. По словам экспертов, очевидно, что вслед за курсом доллара взлетят и цены на продукцию, покупаемую за валюту. Ожидается, что подорожание будет пропорциональным - тоже на 25%.

Также "Страна" сообщала, что из-за угрозы повторения топливного кризиса премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендовал украинцам переходить на электротранспорт.