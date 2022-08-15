В понедельник, 15 августа, Верховная Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия (ключевой орган по управлению судебной системой) - адвоката Автомайдана Романа Маселко и кандидата юридических наук Николая Мороза.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Сейчас в Высшем совете правосудия 6 членов из 22, а кворум 15. То есть ВСП не работает нормально уже почти полгода", - написал Гончаренко.

Отметим, что за Маселко накануне голосования активно агитировали люди и организации из грантовых кругов, связанные с западными структурами.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, на рейтинговом голосовании Маселко набрал 203 голоса, а Мороз - 291 голос.

На финальном голосовании сразу за двух кандидатов проголосовали 258 депутатов. По фракциям:

"Слуга народа" – 181;

"Евросолидарность"- 21;

"Батьківщина" – 14";

"Платформа за життя та мир" - 18;

"За будущее" - 2;

"Голос" - 9;

"Довіра"- 0;

"Відновлення України" - 1;

Внефракционные – 12.

Ранее Верховная Рада также продлила военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней - до 21 ноября.

Напомним,

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