Суд снял арест со столичного ТРЦ "Ocean Plaza", имущество передали в управление Украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщает издание "Зеркало Недели".

По его информации, судья Печерского районного суда Светлана Гречаная сняла арест со здания торгово-развлекательного "Ocean Plaza" в Киеве и средств на счетах его формального владельца – ООО "ИС Лыбидь".

При этом, как сообщает издание, конечным бенефициаром компаний, управляющих ТРЦ, является российский олигарх Аркадий Ротенберг.

Также, по информации "ЗН", судья сняла арест с трех земельных участков и 15 квартир в Киеве.

Все это имущество стоимостью около 350 млн гривен передали в управление АРМА, сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что ряд обществ-собственников сдавали в аренду коммерческие помещения ТРЦ, а полученные денежные средства по цепи финансовых операций могли перечислять конечному владельцу.

В дальнейшем бизнесмен использовал их, в частности, для работы патронных заводов, снабжающих боеприпасами российских солдат в Украине.

"Установлено, что указанные общества непосредственно содействуют военной агрессии против Украины, участвуя в финансировании производства и поставки боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора", - говорится в сообщении

Ранее мы писали, что в Киеве арестовали имущество и заведения российского ресторатора на сотни миллионов гривен.

Также "Страна" сообщала, что в Украине арестовали активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" на два миллиарда гривен.