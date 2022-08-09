Арестованные корпоративные права ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

Он заявил, что среди конечных бенефициаров ТРЦ - граждане России из близкого окружения президента РФ Владимира Путина, а деньги, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра перечислялись по цепи финансовых операций в адрес граждан РФ.

По данным следствия, средства, в том числе, шли на производство и поставку боеприпасов для российских вооруженных сил.

Ранее СМИ писали, что украинские власти хотят национализировать киевский ТРЦ Ocean Plaza, но пока не решили как именно. По данным СМИ, российские собственники Ocean Plaza имеют отношение к одному из ближайших соратников Путина Аркадию Ротенбергу.

Напомним, что Украина национализирует все российское имущество в стране. Для этого создадут специальный фонд. Конфискованные российские активы и средства станут одним из источников Фонда по восстановлению Украины. Предложения о национализации российской собственности звучали почти с начала войны.