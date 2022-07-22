Отели украинской телеведущей Оксаны Марченко и её супруга Виктора Медведчука арестованы судом на западе Украины. Управление активами осуществлялось из РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Решением суда наложен арест, в том числе на:

корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн. грн

банковские счета на 1,3 млн. грн

два земельных участка площадью 3 и 5 га

помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.

По данным СБУ, бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин России, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

По данным СБУ, из русских банков зачислялись средства на зарегистрированное в Украине ООО, собственником которого является гражданин РФ. Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Оксане Марченко.

В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины

ч. 2 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Ранее СМИ писали, что Украина готова обменять Медведчука на приговоренных в "ДНР" британцев, но вряд ли это интересно Кремлю.

Как писала "Страна", Оксана Марченко обратилась к президенту РФ Путину с просьбой помочь освободить Медведчука, также она призывала Зеленского освободить Медведчука.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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