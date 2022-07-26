В Киеве полностью закрылся торговый центр Ocean Plaza, совладельцем которого называют российского олигарха Аркадия Ротенберга.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Ашан" в Facebook.

После 24 февраля в Ocean Plaza работал только нулевой этаж ТРЦ, где размещались супермаркет "Ашан" и еще несколько магазинов. Однако с 25 июля закрыт и он.

"РБК-Украина" высказала предположение, что причиной закрытия ТРЦ, владельцев которого связывают со структурами, близкими к другу Путина Аркадию Ротенбергу, стало желание избежать национализации.

Ранее мы писали, что Украина национализирует все российское имущество в стране. Для этого создадут специальный фонд. Конфискованные российские активы и средства станут одним из источников Фонда по восстановлению Украины. Предложения о национализации российской собственности звучали почти с начала войны.

А также, что российские офисы компаний Danone и "Ашан" ранее опровергли свой уход с рынка РФ.

Напомним, что Аркадий Ротенберг давно под санкциями как ближайший соратник Путина. Его брат Борис также внесен в санкционный список.