Украинский журналист Алексей Гордеев рассказал о том, как он в качестве эксперимента разместил в ТикТоке ролик от имени паникующего россиянина, призывающего покидать Крым из-за украинских атак на полуостров.

Рассказ Гордеев опубликовал в Фейсбуке.

По его словам, за почти неделю ролик набрал 757 600 просмотров и 2 683 комментария, при этом только каждый 300-й корреспондент понимал, что речь идет о розыгрыше. Хотя можно было просто просмотреть предыдущие записи в этом аккаунте и понять, что его ведёт не россиянин.

"Вывод: украинская аудитория ОЧЕНЬ подвержена wishful thinking (принятие желаемого за действительное - Ред.) и легко поддается информационным манипуляциям", – подвёл итог Гордеев на своей странице в Фейсбуке.

Он также добавил, его видео было перепощено без указания на источник Фейсбук-аккаунтом Анатолия Штефана "Штирлиц" и Телеграм-каналом Борислава Березы "Березовый сок".

В комментариях к посту Гордеева пользователи пишут, что этот ролик показали даже по телевидению - в едином телемарафоне.

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