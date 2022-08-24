Чтобы сохранить мост через Керченский пролив, России следует вывести свои войска из Крыма. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью польской Gazeta Wyborcza.

Крымский мост является военным объектом, поскольку через него россияне перебрасывают технику и личный состав, заявил Данилов.

"Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего удивительного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост", - добавил он.

В МВД ранее заявляли, что Украина обязательно разрушит Крымский мост, как только "подберется поближе". Данилов также заявлял, что Украина ударит по Крымскому мосту, как только будут "необходимость, возможность и задание".

Тем временем экс-командующий НАТО уже предлагал Украине атаковать Крымский мост. Однако в РФ пригрозили Украине "сокрушительным ударом" в случае разрушения объекта ВСУ .

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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