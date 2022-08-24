Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Радио Свобода".

По мнению секретаря СНБО, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

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"Будет очень сложно, легко не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то Рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. Мы будем иметь большую войну с этой страной, и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами", – сказал Данилов.

Ранее Данилов говорил, что сейчас Владимир Путин "хочет сделать перерыв", но в целом готовится к затяжной войне.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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