Спустя шесть месяцев войны украинцы стали чаще разговаривать в быту по-украински, отказываться от российских музыки и сериалов, а также хуже относиться к жителям Крыма и "ЛДНР". Также жители Украины по-прежнему уверены в победе в войне, но в основном считают, что на это потребуется немало времени.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного накануне Дня Независимости, 17-18 августа.

Социологи опросили 1000 респондентов старше 18 лет, проживающих по всей Украине, кроме временно неподконтрольных территорий Донбасса, Крыма, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Оказалось, что в августе 2022 года три четверти украинцев считают, что Украина развивается в правильном направлении, противоположного мнения придерживаются всего 13% жителей страны.

При этом абсолютное большинство украинцев (93%) уверены, что Украина сможет отразить нападение РФ, однако около 60% жителей страны считают, что для победы необходимо полгода-год или даже более. В победу за несколько месяцев верят 20% участников опроса.

В 2022 году значительно вырос процент тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины, если бы такой выбор стоял сегодня. Абсолютное большинство опрошенных (86% однозначно и 11% скорее) сделали бы это. В прошлом году таких было 80%, а в 2012-м - 62%.

Также растет число тех, кто чаще разговаривает по-украински дома. 51% опрошенных отметил, что разговаривает дома на украинском (в апреле 2022 года – 48%), треть – на двух языках, 13% – на русском. Более половины жителей юга и востока страны двуязычные, около четверти - русскоязычные. Использование русского языка в быту с конца 2021 года уменьшилось примерно вдвое.

Тем не менее, 19% опрошенных назвали русский язык родным. 76% - заявили, что родной язык для них украинский.

Также с началом войны наблюдается резкое понижение уровня потребления российского информационного контента среди украинцев:

Более 40% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы, еще четверть не смотрела их и до 24 февраля. В общей сложности почти 70% не смотрели российские сериалы за последние полгода, и эта цифра выросла втрое. Только 15% респондентов продолжают смотреть российские сериалы.

Более 40% опрошенных вообще перестали слушать российскую музыку, еще 18% не слушали ее и раньше. В общей сложности почти 60% украинцев не слушали российскую музыку в течение последних полугода, и эта цифра выросла почти в пять раз. Только четверть участников опроса продолжают слушать российскую музыку.

Также продолжается ухудшение отношения украинцев к жителям России и Беларуси. 81% опрошенных негативно относится к россиянам (в апреле этого года было 69%, в апреле 2021-го - 41%), 14% – нейтрально, только 3% – положительно. К белорусам негативно относятся 52% респондентов (в апреле этого года было 33%, в апреле 2021-го – 4%), нейтрально – 34%, положительно – 10%.

Вместе с тем хуже украинцы стали относиться к жителям Крыма и "ЛДНР". К жителям аннексированного полуострова положительно относятся 22% участников опроса, отрицательно – 23%, нейтрально – 45% (в апреле положительно относились 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%). К жителям "ЛДНР" положительно относятся только 14% опрошенных, отрицательно – 47%, нейтрально – 32% (в апреле положительно относились – 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%).

При этом украинцы стали мягче оценивать возможность примирения с россиянами. Если в апреле две трети респондентов говорили, что это невозможно, то в августе таких респондентов около половины. Треть считают, что возобновить отношения удастся через 20-30 лет, 14% считают, что это произойдет через 10-15 лет, и только 5% считают это возможным через несколько лет.

Напомним, "Страна" подводила главные итоги полугода войны в Украине и публиковала возможные сценарии будущего.

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