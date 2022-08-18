Основной аудиторией телемарафона "Единые новости", который заработал после российского вторжения и заменил собой эфир ключевых телеканалов, являются в основном люди старше 60 лет. Они в большинстве своем (61%) называют марафон ключевым для себя источником информации о войне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Среди аудитории до 29 дет ситуация обратная - 87% из них черпают информацию из соцсетей.

При этом в целом по стране "Единым новостям" доверяют 57% от всех опрошенных (даже если сами его не смотрят).

И тут есть интересная корреляция между уровнем образования и степенью доверия к марафону. Чем выше образование - тем ниже это доверие.

Так, респонденты-школьники доверяют "Единым новостям" на 59%. Те, у кого средне-специальное образование - на 63%, а те, у кого высшее - на 52%.

Напомним, в июле Нацрада аннулировала лицензии каналов медиагруппы Рината Ахметова, который решил выйти из медиабизнеса из-за вступления в силу закона об олигархах.

Также мы писали, что после решения Ахметова уйти из медиа-бизнеса его каналы стали транслировать телемарафон, а сайты перестали обновляться.

Кроме того, сообщалось, что хакеры спецслужб РФ в День конституции пытались взломать эфир единого украинского телемарафона.