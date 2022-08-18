Единому телемарафону доверяет 57% украинцев, но смотрят его в основном пенсионеры - опрос
Основной аудиторией телемарафона "Единые новости", который заработал после российского вторжения и заменил собой эфир ключевых телеканалов, являются в основном люди старше 60 лет. Они в большинстве своем (61%) называют марафон ключевым для себя источником информации о войне.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
Среди аудитории до 29 дет ситуация обратная - 87% из них черпают информацию из соцсетей.
При этом в целом по стране "Единым новостям" доверяют 57% от всех опрошенных (даже если сами его не смотрят).
И тут есть интересная корреляция между уровнем образования и степенью доверия к марафону. Чем выше образование - тем ниже это доверие.
Так, респонденты-школьники доверяют "Единым новостям" на 59%. Те, у кого средне-специальное образование - на 63%, а те, у кого высшее - на 52%.
Напомним, в июле Нацрада аннулировала лицензии каналов медиагруппы Рината Ахметова, который решил выйти из медиабизнеса из-за вступления в силу закона об олигархах.
Также мы писали, что после решения Ахметова уйти из медиа-бизнеса его каналы стали транслировать телемарафон, а сайты перестали обновляться.
Кроме того, сообщалось, что хакеры спецслужб РФ в День конституции пытались взломать эфир единого украинского телемарафона.