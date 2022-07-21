Нацрада аннулировала телевизионные лицензии Медиагруппы Украины SCM Рината Ахметова. Аннулированы лицензии лидирующих телеканалов Группы – "Украина" и "Украина24", "Футбол".

"Огромный медийный бизнес закрылся", - прокомментировала событие глава Нацсовета Ольга Герасимюк.

Представители МГУ не участвовали в заседании, Группа ограничилась обращениями в Нацраду.

Все госразрешения на вещание каналов МГУ прекращают свое действие завтра, по факту официальной публикации решений медиарегулятора.

Ранее Ринат Ахметов заявил, что прекращает работу всех своих медиа-активов, а лицензии на вещание возвращает государству. Мотивом такого решения он назвал вступление в силу закона об олигархах и нежелание попадать в их реестр.

Сам Ахметов назвал закон об олигархах дискриминационным по причине того, что он закрыл свои СМИ, вложив в них $1,5 млрд.

В Минюсте заявили, что Ахметов после выхода из медийного бизнеса вышел из-под критерия олигарха.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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