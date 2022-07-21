Сегодня Нацсовет по телевидению и радиовещанию рассмотрит аннулирование всех телевизионных лицензий медиагруппы "Украина" Рината Ахметова, которую олигарх закрывает из-за закона об олигархах.

Об этом сообщает НСЖУ.

В повестке дня заседания Нацсовета, которое начнется в 11:00 сегодня - аннулирование лицензий телеканалов "Украина", "Украина24", "Донбасс", "Футбол 1/2/3", НЛО, Индиго.

Также планируется аннулировать лицензии региональных ТРК - TV-5 (Запорожье) и мариупольского телеканала СИГМА (недавно он был перерегистрирован в Каменце-Подольском).

Ранее Ахметов назвал дискриминационным закон об олигархах, из-за которого он закрыл свои СМИ. Он дал понять, что предпочел бы продать СМИ, но из-за войны и короткого срока вступления в силу закона не успел это сделать, хотя вложил в СМИ 1,5 млрд долл. только в самом на начале.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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