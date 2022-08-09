После полномасштабного вторжения России в Украину 64% украинцев имеют негативное отношение к бывшему главе правительства СССР Иосифу Сталину и только 5% – положительное, еще 23% равнодушно относятся к нему. Об этом говорится в отчете Киевского международного института социологии (КМИС).

Если 10 лет назад в Украине и России примерно одинаковая доля населения положительно относились к Сталину, то дальше в Украине в целом становилось меньше симпатиков "вождя народов". Но при этом ухудшение к нему отношения с 2012 до 2021 года было незначительным. А в 2018-2021 даже произошел рост числа его симпатиков. И лишь в 2022 году произошёл резкий рост негативного отношения к Сталину - после начала вторжения.

А в России все последние 10 лет росло расположение к Сталину и сейчас большинство населения имеют к нему положительное отношение. В России между 2012 и 2019 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 59% (и сейчас, скорее всего, показатели не ниже).

При этом во всех регионах Украины сейчас абсолютное меньшинство благосклонно относятся к Сталину (от 3% на западе до 12% на востоке страны).

На Юге чуть больше половины негативно относятся к Сталину (55%), а положительно – всего 6%. На Востоке же отрицательное отношение – 45% (еще 35% имеют безразличное отношение, а положительное – 12%).

Хотя среди русскоязычных жителей Украины отношение к Сталину лучше, но фактически среди всех категорий преобладает самое негативное (даже среди этнических русских, живущих в Украине, 50% имеют негативное отношение и только 21% – положительное).

Опрос КМИС показал, что среди украинцев 60+ лет немного больше тех, кто относится к Сталину положительно (8-9% против 3-5% среди более младших респондентов), но даже среди возрастной категории 60+ лет более 60% относятся негативно.

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