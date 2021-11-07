Сегодня - седьмое ноября, а значит - 104 года со дня Октябрьской революции. После которой к власти в России пришли большевики-марксисты и был основан в 1922 году Советский Союз.

И, хотя социалистический строй вместе с СССР прекратили существование 30 лет назад, и Карл Маркс, и созданное его учениками государство влияние на весь мир оказали неизгладимое.

Продолжает оказывать и сейчас. Особенно в последние годы, когда на фоне кризисов обостряются и социальные противоречия.

Чего стоит заголовок в "Нью-Йорк таймс" на недавнее двухсотлетие отца мирового пролетариата: "С днем рождения, Карл Маркс! Вы были правы!"

Прав он был, пишет профессор философии Джейсон Баркер, не столько в идеях бесклассового общества и диктатуры пролетариата - сколько в критике существующей системы и обнажении ее противоречий.

"Страна" уже подробно писала о росте популярности марксистских и коммунистических идей в США и в целом на Западе. Особенно среди молодежи.

Что касается постсоветского пространства, то долгое время приверженность коммунизму и, тем более, сталинизму, воспринималась как признак ретроградства.

Однако буквально в последние годы ситуация начала меняться.

Видно это прежде всего по русскоязычному сегменту Сети, который активно населяют и граждане Украины. Многие топовые блогеры YouTube стоят на позициях марксизма и защищает советский период истории.

Причем у их каналов сотни тысяч, а то и миллионы подписчиков.

"Страна" изучила, как в YouTube, через 30 лет после распада СССР и через 104 года после Октябрьской революции, ширятся идеи марксизма, ленинизма, а зачастую - и сталинизма тоже.

Важнейшее из искусств

Самый большой охват имеют каналы, которые не позиционируют себя напрямую в качестве "красных". А собрали свою основную аудиторию на других историях - например, обзорах кино.

Здесь оно и правда стало, как говорил Владимир Ленин, "важнейшим из искусств".

Самым популярным кинокритиком в русском YouTube несомненно является канал Badcomedian, который ведет блогер из Москвы Евгений Баженов. У него на основном канале меньше двухсот роликов - но посмотрели при этом их более миллиарда раз. То есть примерно по шесть миллионов на каждое видео.

Баженов постоянно троллит образ "злого НКВДшника", который "всех расстреливает"

Баженов яростно критикует российские фильмы, где в негативном ключе изображается советское прошлое.

Особенно достается фильмам, негативно подающим сталинский период или по-новому трактующие события Великой отечественной войны - таким как "Зоя", "Т-34", "Утомленные солнцем-2", "На Париж!" и так далее.

"Зоя" - самый свежий такой обзор. Баженов раскритиковал сцену допроса Зои Космодемьянской в фашистском плену, где она говорит, что готова отдать жизнь "за булочку" и "за трамвайчик". И заявил, что настоящая Зоя шла умирать за коммунизм, Сталина и Советский Союз.

Одним из первых обзоров Баженова, где он обрушился на "современное прочтение" того периода, стали "Утомленные солнцем-2". В том видео десятилетней давности он персонально раскритиковал режиссера Никиту Михалкова, который через много лет, к слову, начнет хвалить Бэдкомедиана, хотя и с оговоркой, что тот "не так понял" его замысел.

В пример, как надо делать фильмы о войне, Баженов ставит советское кино, которое называет одним из величайших в мировой культуре.

А российские фильмы, получающие деньги от минкульта, не просто критикует, а безжалостно высмеивает - особенно, поднимаемые в них темы ГУЛАГа и "злых" сотрудников КГБ-НКВД, которые "всех расстреливают".

По этому поводу из либерального лагеря постоянно звучат упреки в адрес Бэдкомедиана, что он "коммунист" и "совок". Открыто его раскритиковал за это блогер Юрий Хованский, который летом был задержан ФСБ по обвинению в экстремизме, после того, как порадовался гибели людей в теракте на Дубровке.

Ролики Баженова в силу их мега-популярности, что называется, мягко подводят зрителя к тому, что "красное" прошлое было преимущественно героическим, а нынешнее российское кино пытается его всячески очернить.

Более прямолинейно на ту же тему высказывается второй по значимости блогер с обзорами кино - питерец Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин.

Гоблин еще в начале двухтысячных "выстрелил" своими переводами западных блокбастеров типа "Властелина колец", где полностью менял суть фильмов, делая из них отдельное произведение киноискусства. Сейчас это популярный YouTube-блогер.

Пучков своего согласия с марксизмом, Лениным и Сталиным особо не скрывает. Его канал, у которого почти два с половиной миллиона подписчиков - это пестрая мозаика из разных интервью, которые ведет в основном сам Гоблин.

Главная фишка канала - обзоры фильмов и сериалов, где Пучков и его собеседники разбирают знаковые кинопродукты с точки зрения марксизма-ленинизма или условно про-советского взгляда на вещи.

Показательным стал анализ сериала "Во все тяжкие" - об учителе химии, который от безденежья стал варить метамфетамин. У Гоблина этот фильм сделали примером того, как капитализм даже в богатых США доводит людей до ручки.

Учитывая популярность "Тяжких", ролики с обзором отдельных серий набирают по миллиону и более просмотров.

Также Гоблин и его собеседники активно разбирают на косточки современные российские фильмы о революции и сталинском периоде.

Особенно досталось в этом смысле сериалу "Зулейха открывает глаза" о тяжелой судьбе татарской крестьянки, которую большевики ссылают в Сибирь (ее роль исполнила знаменитая актриса Чулпан Хаматова). А ролик с критикой фильма Юрия Дудя "Колыма. Родина нашего страха" набрал более трех миллионов просмотров.

Кроме разбора фильмов, у Пучкова популярен жанр интервью, куда приглашают историков - но уже открытых сторонников СССР: Бориса Юлина, Александра Дюкова, Егора Яковлева и других.

Многие из них ведут и собственные проекты в YouTube: например, у Яковлева есть канал "Цифровая история", на котором более двухсот тысяч подписчиков. Как и у историка-реконструктора из Питера Клима Жукова - одного из главных гостей гоблиновского "Тупичка".

У Жукова есть свой канал, на котором почти 400 тысяч подписчиков. Там он читает лекции по философии материализма, истории революций 1917 года, Сталину, Ленину и современному взгляду на эти вопросы.

Этот канал также выдержан в стиле мозаики, когда "серьезные" темы разбавляются обзорами кино-новинок, игр, и даже речей Путина. Что и привлекает основной массив зрителей.

Популярности добавляет едко-иронический стиль изложения Жукова, благодаря которому он стал желанным гостем не только у Гоблина, но и на других каналах русскоязычного Ютуба. В том числе неполитических: ролики с обзорами кино "от Жукова" набирают на сервисе "Кинотеатр.Ру" по 600-700 тысяч просмотров.

В них он также разумеется дает "марксистко-ленинский взгляд" на излагаемые события, особенно если фильмы затрагивают нужный исторический период.

Красные новости и коммунистические гаджеты

То есть в целом уже понятно, что "красные" идеи лучше заходят пользователям Ютуба через какие-то другие вещи. Но это не только разбор фильмов и сериалов. Есть и другие форматы.

Например, обзоры текущей новостной повестки через призму классовой борьбы. Такой стиль оседлал российский журналист Константин Семин, чей канал на YouTube насчитывает почти 600 тысяч подписчиков.

Помимо блиц-обзоров мировой и внутрироссийской повестки, Семин разбирает в своих видео вопросы положения рабочих в России, их зарплат и уровня защищенности. Все это сопровождается осторожной критикой действующей власти.

Блог Семина - ярко-выраженно антикапиталистический. Заголовки к видео - "Топлесс-капитализм", "Охота на коммунистов", "О чем молчат миллиардеры". Автор критикует увлечение российской власти русским консервативным философом Ильиным и предлагает обратиться к Марксу.

Топовые видео на канале Семина с миллионами просмотров - это интервью с единомышленниками: Баженовым, Пучковым, а также критические обзоры на самые яркие "антисоветские" фильмы: "Чернобыль" от HBO или ту же "Колыму" Дудя.

Еще одним популярным левым блогером является Стас Васильев, который изначально стал известен как автор канала-миллионника "Ай, как просто!" с обзорами разных гаджетов.

Позже он завел канал "Стас", где разбирал действия разных журналистов, блогеров и персон вроде Моргенштерна, а также фильмов (по несколько миллионов просмотров на каждом видео). У Васильева еще несколько каналов с подобными трендовыми темами.

В сетевых баталиях и стримах он поддерживает Бэдкомедиана, дает интервью Семину и не скрывает своих коммунистических взглядов. "Ленин и Сталин - величайшие люди в истории человечества, благодаря которым сегодня живу я и многие другие люди", - говорил он на одном из стримов.

Чуть меньше подписчиков у специализированных каналов, основной контент которых - продвижение левых идей.

Один из самых посещаемых в этой нише - "Вестник бури", который защищает от нападок СССР со всех сторон: и от либеральной оппозиции вроде Дудя или Навального, и от российских властей. "Вестник" имеет порядка 260 тысяч подписчиков, но отдельные его ролики набирают по миллиону-два просмотров.

Ведет проект с 2014 года левый активист Андрей Рудой (работает учителем в школе в Нижнем Новгороде), который позиционирует канал и прилагаемый к нему веб-сайт как "журнал тотальной социалистической пропаганды".

Самое популярное видео канала - это критика тех советских космонавтов, которые поддерживают нынешнюю российскую власть - в частности, партию "Единая Россия" - и критикуют СССР. Среди таковых - Алексей Леонов и Валентина Терешкова.

Также почти 700 тысяч просмотров набрало видео, где дается альтернативный взгляд на сталинские репрессии (с позитивом к Сталину). И, как почти всех указанных выше коллег по цеху, критикуется "Колыма" Дудя и другие подобные фильмы.

Еще одно общее место у всех указанных блогеров - интерес к южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара". На него обратили внимание все - от Баженова и Гоблина до "Вестника бури".

Оценки художественной ценности сериала звучат разные, но в одном почти все "красные" ютуберы сходятся: капитализм загоняет людей в экономическое рабство, а выход предлагает самый деструктивный: вести войну против своих же собратьев по несчастью.

Другой вопрос, что сам сериал никакого выхода из этой ситуации не предлагает - такие претензии тоже звучат от марксистов из YouTube.

Но здесь важен тот факт, что новые сторонники коммунистических идей и "красного реванша" - это далеко не пенсионеры, ностальгирующие за "колбасой по 2.20". А относительно молодые и продвинутые лидеры мнений, которые чутко "ловят хайп" и общественные интересы по различным темам. И доносят свои мысли на многомиллионную аудиторию.

И это имеет прямой эффект.

Политическое преломление

За последние годы резко выросло число россиян, которые положительно относятся к Сталину.

Так, с уважением к Сталину относилось 29% в 2018 году и 45% в мае 2021 года по данным "Левада центра".

При этом среди россиян доля тех, кто согласен с тем, что Сталин — великий вождь, выросла с 2016 года в два раза: с 28% до 56%. Доля тех, кто не согласен с этим суждением сократилась: с 23% до 14%.

При этом, естественно, в интернете в России продвигаются не только левые идеи. По-прежнему велик либеральный сегмент (сторонники Навального, Дудь, Собчак, Парфенов). Есть и русские националисты, и монархисты, у которых взгляд на советский период истории диаметрально противоположный, чем у левых. Они считают советскую власть антирусским режимом, а русский народ и Россию - главными жертвами большевиков. Ежегодно в день убийства последнего российского императора Николая II и его семьи в Екатеринбурге проходит многотысячный крестный ход.

Что касается позиции российской власти, то она предпочитает в этих дискуссиях занимать центристскую позицию. Официальная трактовка Гражданской войны - и белые, и красные были патриотами России, а сама война была трагедией братоубийства, которая не должна повториться.

Очень показательна в этом плане недавняя речь Путина в Севастополе на День народного единства 4 ноября.

"В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее. Так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", - сказал Путин.

В тоже время, российские власти вынуждены балансировать между разными точками зрения на историю советского периода. Особенно с учетом того, что главной оппозиционной силой в стране становятся коммунисты, которым объективно выгоден рост левых и просоветских настроений.

Например, накануне выборов в Госдуму глава МИД России Сергей Лавров внезапно решил высказаться в поддержку Сталина. Тогда это было воспринято многими как политтехнологический ход российских властей, чтоб поддержать рейтинг партии "Единая Россия" (Лавров был вторым номером в партсписке) и усилить ее позиции в противостоянии с КПРФ.

С другой стороны, Путин неоднократно критиковал большевиков за то, что те отдали УССР часть "исторических российских земель".

Эта же линия проводится и в знаменитой статье Путина про единство русского и украинского народа. В ней провозглашается возвращение к существовавшей в Российской империи концепции "триединого русского народа".

Также критикуется национальная политика большевиков.

"В 20–30-е годы прошлого века большевики активно продвигали политику "коренизации", которая в Украинской ССР проводилась как украинизация. Символично, что в рамках этой политики с согласия советских властей в СССР вернулся и был избран членом Академии наук Грушевский – бывший председатель Центральной Рады, один из идеологов украинского национализма, в своё время пользовавшийся поддержкой Австро-Венгрии. "Коренизация", безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, – закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском...

Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.

Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки". В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", - написал Владимир Путин.

Что касается Украины, то у нас после Майдана основной стержень общественно-сетевых дискуссий - это отношение к Майдану, к России, к Западу, к войне на Донбассе, к украинскому национализму, к Бандере и так далее. И в этой повестке противостояние левых и правых уходит на второй план. В антимайдановском лагере много левых. Но левые есть и среди майдановцев (хотя они там в явном меньшинстве в сравнении с носителями правой повестки). Майдановцы против Сталина и СССР. Но и среди антимайдановцев немало тех, кто солидарен с приведенной выше критикой Путиным большевиков. Как сказал одесский журналист Юрий Ткачев по поводу российских дискуссий "красных" и "белых" "в Украине и красных, и белых СБУ отправляет в одни и те же тюрьмы".

Но со временем левая повестка, которая сейчас набирает силу и на Западе, и в России, может начать оказывать все более сильное влияние и на Украину. Тем более, что в нашей стране с крайне низким уровнем жизни населения и вопиющей социальной несправедливостью питательная среда для левых идей вполне очевидна.