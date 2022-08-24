Сегодня полгода с начала вторжения России в Украину. Эта дата приходится на День независимости Украины.

По этому поводу президент Владимир Зеленский выступил с обращением.

"Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должно было звучать слов "С Днем независимости!". 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем независимости, Украина!", - заявил президент.

И далее сказал: "Нам не важно, какая у вас армия, нам важно, какая у нас земля. Мы будем сражаться за нее до конца. Мы держимся шесть месяцев. Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день – это новая причина не сдаваться. Ибо, пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили - мир. Сейчас мы говорим - победа. Мы не будем искать с террористами понимания... Мы не торгуем своими землями и своими людьми. Для нас Украина – это вся Украина. Все 25 регионов, без уступок или компромиссов. Мы не знаем эти слова, они были разрушены ракетами 24 февраля. Донбасс – это Украина. И мы будем возвращать его, каким бы ни был этот путь. Крым – это Украина. И мы будем его возвращать. Каким бы ни был этот путь".

Это и есть главный итог и прогноз на будущее от украинской власти. Итог: выстояли полгода, сорвали планы врага по захвату Украины. Прогноз: война до однозначной победы и освобождения всех территорий.

Россия же формулирует свою оценку итогов и перспектив того, что в Москве назвали "спецоперацией", двумя постоянно повторяемыми фразами: "Спецоперация идет по плану", "Спецоперация будет идти до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты".



На Западе же в последнее время участились заявления о том, что пока ни одна из воюющих сторон не может добиться решающего перелома в свою пользу, и поэтому война уходит "в долгую".

Что же происходит в реальности и какие есть сценарии развития событий, анализирует "Страна".

Военная ситуация

Война в Украине сейчас находится в той стадии, которая была задана в конце марта - начале апреля.



Судя по заявлениям представителей обеих сторон, логика их действий тогда была таковой.



Россия, убедившись в том, что захват Киева и большей части Украины невозможен, решила вывести войска из-под столицы, с Черниговской и Сумской областей, сократив тем самым линию фронта и высвобожденные войска бросить на решение более локальных задач – выход на границы Донецкой области, а потом, возможно (если хватит сил), выход к Приднестровью и Одессу и захват Харькова. Либо принудить Украину к выполнению российских условий прекращения войны (нейтральный статус, признание потери Крыма и Донбасса и прочее).



При этом считалось, что нарастающий снарядный голод в ВСУ (заканчивались снаряды для советских артиллерийских систем) не позволит украинской армии противостоять российскому огненному валу.



Украина же, вдохновленная тем, что удалось отстоять столицу и не допустить захвата большей части страны, исходила из того, что российская армия выдыхается, демотивирована, демонстрирует неумение воевать в современных условиях (слабое использование беспилотников, низкая точность стрельбы артиллерии, устаревшая тактика боя с походными колоннами и прочее), понесла большие потери и в людях, и в технике, восполнить которые резервов нет, а потому после получения западного оружия (поставки которого уже были обещаны странами НАТО) украинские войска смогут сначала остановить наступление россиян, а затем и начать контрнаступление, нанеся поражение армии РФ на ряде направлений и заставив Путина подписать мирное соглашение на украинских условиях (в том числе и поэтому Киев в апреле фактически вышел из переговорного процесса с Москвой).



К нынешнему моменту очевидно, что расчеты обеих сторон в целом не сработали.



Украинская армия пусть не полностью, но смогла преодолеть снарядный голод за счет поставок западного оружия. В том числе и высокоточных ракетных систем Хаймарс, а также активно-реактивных высокоточных боеприпасов типа «Эскалибур», которые позволяют наносить удары по тылам противника.



А Россия, вопреки ожиданиям, смогла разными способами, как минимум частично, восполнить потери. Также, благодаря еще советским запасам и расширению производства в оборонке, были перекрыты потери в технике. И то, что российские войска продолжают наступать на нескольких направлениях и держат оборону на других участках, показывает, что армия РФ далека от полной деморализации, а военная машина России – от слома.



Кроме того, россияне провели работу над ошибками и поменяли тактику, чтобы минимизировать потери. А также стали массово использовать беспилотники для корректировки огня и для нанесения ударов.



Что касается поставок западного оружия, то они хоть и помогли ВСУ преодолеть снарядный голод, но пока их темпы не столь высоки, чтоб обеспечить огневое преимущество украинских войск над российскими. И пока непонятно – смогут (и захотят ли) страны НАТО эту недостачу восполнить.

На этом фоне среди экспертов (особенно на Западе) стал популярен тезис о том, что война вошла в стратегический тупик, когда ни одна из сторон не может реализовать свои даже минимальные цели. Россия, например, пока не может выйти на границы Донецкой области. Причем на Западе и в Украине это связывают с ударами Хаймарсами и другими высокоточными западными системами по тылам (склады с боеприпасами, командные пункты) российских войск, что затрудняет логистику армии РФ и, соответственно, наступательные действия.



В тоже время и Украина не может организовать полномасштабное наступление на Херсон, которое уже неоднократно анонсировалось на всех уровнях. Огневое преимущество (по описанным выше причинам) по-прежнему за россиянами, которые организовали на правом берегу Днепра глубоко эшелонированную оборону.



А удары по мостам через Днепр пока не привели к полному прекращению снабжения правобережной группировки российских войск. И в таких условиях надежды на то, что россияне уйдут с правого берега Днепра, испугавшись возможной ловушки из-за потери коммуникаций с левым берегом (по аналогии с тем как они ушли со Змеиного и из под Киева) выглядит малореальными.

Такое мнение сейчас распространено среди экспертов. Насколько оно верно?



Действительно, все данные, которые поступают с линии фронта говорят о том, что нынешняя война все больше напоминает Первую мировую – когда изобрели пулеметы, дальнобойную и крупнокалиберную артиллерию, научились создавать укрепрайоны, то есть, научились обороняться, но еще не изобрели средства, чтоб атаковать и прорывать оборону (танки и самолеты, которые выполнили эту функцию во Вторую мировую войну, в Первую мировую были еще очень несовершенны).



Поэтому воюющие армии просто перемалывали друг друга в длительных позиционных боях.



Примерно тоже самое происходит и сейчас на фронте в Украине – обе стороны обладают современным оружием и средствами разведки, которые позволяют прерывать атаки огнем артиллерии в самом зародыше. При этом, по меркам мировых войн прошлого века, для такой длины линии фронта воюет сравнительно немного людей – не миллионы, а сотни тысяч с обоих сторон. То есть, грубо говоря, «забросать врага трупами» в атаке не получится чисто математически, даже если и возникнет такое желание.



Согласно информации из открытых источников, украинская армия превосходит российскую (включая силы «ЛДНР») по численности личного состава, но серьезно уступает по огневой мощи. Превосходство в воздухе также на данный момент за Россией (хотя авиация в нынешней войне не играет определяющую роль из-за развитой системы ПВО у обоих сторон).



То есть как бы да – паритет. Однако на фронте остаются проблемные точки, которые могут изменить ситуацию.



Для украинской армии проблемная точка – Донбасс. Здесь россияне продолжают наступать и определенное продвижение у них есть. Россияне зашли в Соледар, подошли к окраинам Бахмута и пытаются его окружить. Также постепенно оттесняют ВСУ от Донецка: зашли в Марьинку, в Пески и пытаются окружить Авдеевку. Южнее – активизировали атаки на Угледар.



Во всех случаях тактика примерно одна и также – создание угрозы окружения украинских войск в том или ином населенном пункте (в данном случае – в Авдеевке и в Бахмуте), чтоб либо взять ВСУ в котел (как в Мариуполе), либо вынудить отойти из города (как в Лисичанске).

Удары же по тылам российских войск и по Крыму, хоть и наносят заметный ущерб и имеют сильный информационный эффект (в том числе и потому, что, в отличие от Украины, в России выкладывать последствия "прилетов" в режиме реального времени законодательно не запрещено), но пока не влияют критически на снабжение российских войск на фронте, судя по продолжающемуся "огневому валу".

Другой вопрос, что процесс идет очень медленно – россияне и «ЛДНР» даже на направлениях главного удара не имеют серьезного численного превосходства. Но это компенсируется превосходством в огневой мощи. Что и позволяет армии РФ постепенно продвигаться вперед, предварительно уничтожая артиллерийским огнем позиции ВСУ. При этом, если вспомнить как брали Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, то там темпы продвижения были не намного быстрее, чем сейчас.



Правда, такими темпами, решение задачи выхода на границы Донецкой области затянется на долгие месяцы, а то и на год. За который баланс сил на фронте может измениться.



Для российских же войск проблемным остается правый берег Днепра. Постоянная огневая угроза со стороны ВСУ для коммуникаций с левым берегом затрудняет армии РФ оборону этого плацдарма. Правда, наступление украинская армия здесь может начать только если получит намного больше оружия с Запада, чем идет сейчас, чтоб создать превосходство в огневой мощи. А этого пока нет.

Международная ситуация

Для хода войны имеет критическое значение позиция основных мировых игроков.



В первую очередь это касается Украины, которая сейчас тотально зависит от поставок западного оружия и западной же финансовой помощи (что в условиях рухнувшей экономики является единственный способом покрыть дефицит бюджета). Причем по мере затягивания войны эта зависимость только растет. Поэтому Москва, например, прикладывает большие усилия, чтоб выбить из под Украины подпорку в виде западной поддержки.



Россия от внешнего мира зависит меньше. Однако и для нее критически важное значение имеет возможность обходить западные санкции через Китай, Индию, Турцию и другие страны.



Для Запада ситуация двоякая. С одной стороны, война в Украине уже превратилась в войну на удержание статус-кво с доминирующим положением США и ее союзников на мировой арене. Ставки очень велики – в случае победы Путина это будет означать крах положения Америки как единственной сверхдержавы и слом всей сложившейся системы международных отношений с переходом к многополярному миру или какому-то иному устройству без западного доминирования.



С другой стороны, экономические потери от войны нарастают. И для многих на Западе возникает вопрос – стоит ли удержание статус-кво этих потерь? Особенно часто этими вопросами задаются в Европе, по которой болезненно бьет разрушение экономических связей с РФ.

Да и в Америке не все согласны с тем, что на компромиссы с РФ идти нельзя.

Причем это люди с весьма разными взглядами.



С одной стороны – такие как Трамп или Киссенджер, который говорят, что не нужно толкать Россию на сближение с главным врагом США – Китаем.



С другой стороны, противоположный лагерь – леволиберальный. В близкой к демократам прессе то и дело появляются острожные призывы к компромиссам. О природе их появления "Страна" уже писала. Нарастающая милитаризация мира противоречит планам леволиберального лагеря по его преобразованию. Начиная от углубления процессов глобализации и заканчивая зеленым курсом.



Все это и создает питательную среду для попытки вновь вернуться к теме «большой сделки» РФ и Запада.



Ну и плюс к тому, есть еще один важнейший фактор – угроза прямого столкновения между Россией и НАТО с переходом к ядерной войне. Это сейчас является одним из главных предохранителей для углубления конфронтации. И также используется как аргумент сторонниками компромиссов.



Но пока "компромиссные" настроения не являются доминирующими. По крайней мере, на уровней властей страны Запада и их союзники демонстрируют единство в поддержке Украины и в противостоянии с Россией. Вчера, выступая на "Крымской платформе", даже Макарон призвал не идти на уступки Путину и "не демонстрировать слабость".



Но сама по себе тотальная зависимость Украины от западной поддержки дает возможность США и ЕС прямо «побудить к миру» Киев в случае, если на Западе посчитают это нужным.

Кстати, в российской картине мира концепция ровно обратная - в Москве все время утверждают, что это как раз Запад не дает Украине договориться с Россией, побуждая Киев "воевать до последнего украинца". Но на самом деле большой вопрос, как поведут себя ЕС и США если вдруг украинские власти захотят договориться с Россией "по своей программе". Далеко не факт, что они этот процесс будут активно блокировать. По крайней мере, если речь идет о нынешних властях США в лице Байдена и Демпартии и если там не придет к власти кто-то вроде Бориса Джонсона или экс-советника Трампа Джона Болтона.

Но пока это все теоретические размышления. Позиция Киева и Запада сейчас публично формулируется одинаково - "Россия должна потерпеть поражение".

Внутриполитическая ситуация в Украине и в России

Война – не лучшее время для развития демократии и нынешняя не исключение.



В обоих странах за полгода прошло резкое ужесточение порядков в сравнении с довоенными.



В Украине Зеленский, который до войны терял рейтинги и имел, мягко говоря, сомнительные шансы на переизбрание на второй срок, сейчас резко укрепил свои позиции. И в плане популярности в народе, и в плане реальной власти в стране.



Фактически монополизировано телепространство (через формат единого телемарафона), обнулено влияние олигархов и оппозиции, выстраивается жесткая вертикаль власти управляемая Зеленским и главой его Офиса Ермаком.



Все, кто не вписывается в нее – зачищаются. Как, например, экс-генпрокурор Ирина Венедиктова (которая пыталась по многим вопросам играть в свою игру), либо глава совета штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, который имел влияние на процессы в регионе (в том числе и на вопросы, связанные с обороной) сопоставимое, а то и большее, чем официальные назначенцы Зеленского.



Такие действия властей вызывают сопротивление внутри страны (со стороны остатков оппозиции, ряда журналистов, мэров и лидеров мнений) и вопросы на Западе, которые, впрочем, пока задаются, преимущественно, через статьи в СМИ, а не через публичные заявления политиков. Последние продолжают выражать поддержку Зеленскому, опасаясь ослаблять его позиции во время войны.



Хотя, конечно, не факт, что в будущем концепция не поменяется. С учетом все более тотальной зависимости Украины от поддержки Запада, последний может захотеть «подкрутить» некоторые процессы внутри страны.



Но пока этого нет и Зеленский продолжает укреплять свою власть и «минусовать» любых оппонентов.

Что касается настроений народа, то, по опросам, подавляющее большинство украинцев сейчас консолидированы идеей противостояния вторжению, поддерживают Зеленского, власть и армию, а отношение к России резко ухудшилось даже у тех, кто до войны к ней был настроен доброжетально.

В тоже время, как и в любой другой длительной войне в истории, у части общества появляются настроения типа "пусть уж хоть чем-то война закончится, пусть уже поскорее договорятся, главное, чтоб не стреляли". Публично их никто не высказывает (призывы к миру за счет территориальных уступок это уголовная статья), но в случае нарастания таких настроений это может начать серьезно влиять и на ситуацию в тылу и на фронте (армия все-таки часть общества).

Власть это, очевидно, понимает, а потому подобные разговоры пресекает в зародыше. И будет так делать. Если, конечно, концепция не поменяется и сама власть не решит, что "пора договариваться".



В России же идут тоже очень показательные процессы.



С началом войны внутренняя политика лишилась последних элементов либерализма, сохранявшихся еще с 90-х годов. Контроль над обществом серьезно усилен и не только через репрессивные механизмы. Власти использовали вторжение в Украину для консолидации народа вокруг Кремля под лозунгом поддержки своей страны "во времена тяжелых испытаний" (популярная в Украине и в ряде стран Европы тема "нет хороших русских" в решении этой задачи серьезно помогает). Любые протесты в таких условиях трактуются как "измена Родине".



Однако при этом, Путин определенные грани не переходит. Он не вводит военное положение, не объявляет мобилизацию. Власти в целом стремятся показывать, что на жизнь в стране война почти не влияет. В экономике (в отличие от политики) даже декларируется курс на либерализацию, упрощение ведения бизнеса и уменьшения давления на него госорганов.



За это Путина критикует ряд сторонников «спецоперации». Например, Стрелков-Гиркин и Александр Дугин. Последний, накануне гибели своей дочери, написал текст, где раскритиковал власть за непонимание необходимости перевода страны на военные рельсы.



И цепь событий, которая включает в себя и гибель дочери Дугина, и удары украинских войск по Крыму, усиливает подобные настроения.



Пока не факт, что Путин будет готов полностью переводить страну на военные рельсы, так как это создает для него большие риски политического плана (неизвестно как отреагирует общество) вплоть до проблем с баллотированием на пост президента в 2024 году.

Настроения в народе неоднозначны. Хоть по соцопросам большинство и поддерживает "спецоперацию", но это происходит в нынешних условиях, когда подавляющее большинство населения следит за ней в режиме футбольного матча, где "болеют за наших". Если же государство начнет принуждать людей в этом "матче" почувствовать лично - то настроения могут, естественно, поменяться.

Хотя, конечно, нельзя исключать, что Путин пойдет на мобилизацию, если в этом возникнет критическая необходимость.



Но очевидно одно – война очень сильно меняет и Украину, и Россию, которые становятся совсем другими странами, чем были до 24 февраля. С одной стороны - неизмеримо дальше друг от друга в плане межгосударственных и межчеловеческих отношений, а с другой стороны - становятся все более похожими друг на друга в плане внутренней политики.

И чем дальше идет война, тем более глубокими будут эти процессы.

Что дальше?

Итак, ход войны показал неверные базовые представления обоих сторон.



Расчет России на то, что Украина рухнет за несколько дней или недель после начала вторжения не оправдался, также как расчет на то, что российская экономика рухнет за несколько месяцев под западными санкциями, а в РФ начнутся массовые антивоенные протесты.



Не оправдался расчет на то, что Запад не будет поставлять Украине тяжелые вооружения и у ВСУ закончатся пушки и снаряды. Но не оправдался и расчет на то, что российская армия выдыхается и не может восполнять свои потери в людях и в технике. А также не оправдались (пока) ожидания того, что поставки западного вооружения будут настолько большими, что позволят перекрыть огневое преимущество РФ.



Стратегический тупик, который складывается в войне и вокруг нее, породил накануне недавней встречи Зеленского и Эрдогана (который постоянно говорит о готовности организовать встречу украинского и российского президентов) целую серию слухов, что вот вот начнутся переговоры по достижению мира.



Но в реальности это не подтвердилось.



На данный момент обе стороны, очевидно, к переговорам не готовы. Точнее, не готовы приходить на них к каким-то компромиссам, о чем они и говорят публично.



Обе стороны надеются сокрушить противника на поле боя и заставить принять свои условия мира.



Украина рассчитывает за счет массированных поставок западного оружия ликвидировать недостаток огневой мощи, ударами Хаймарсов парализовать подвоз боеприпасов к фронту, выбить противника с правого берега Днепра и освободить Херсон, остановить наступление на Донбассе, нанести тяжелые потери, которые РФ в условиях отсутствия мобилизации не сможет восполнить за счет контрактников, после чего воспользоваться превосходством в численности армии и перейти в наступление, нанеся поражение противнику и принудив его к украинским условиям мира.



Также, естественно, у Украины и Запада есть надежды на то, что санкции рано или поздно дадут о себе знать и будут все сильнее подтачивать экономику РФ, увеличивать недовольство в обществе вплоть до народного бунта и раскола в элитах. Что также должно побуждать Кремль идти на уступки и принять условия Украины и Запада по прекращению войны.



Россия же рассчитывает, что за счет огневого вала «перемолит» ВСУ, отсутствие успехов на фронте, затянувшаяся война и нарастающие экономические трудности расшатают ситуацию внутри Украины, а Запад из-за своих проблем «устанет» поддерживать Киев.



Также в РФ надеются ликвидировать пробелы по ряду важных типов вооружений. В частности по беспилотникам. Сейчас усиленно решается вопрос об увеличении их количества и качества.



И в таком случае огневой вал российской армии станет более "точным", а ударные беспилотники будут использованы для уничтожение техники ВСУ, включая западную артиллерию и Хаймарсы.

Также Россия пытается наращивать разными способами численность своей группировки в Украине, чтоб нивелировать численное преимущество ВСУ, а возможно, и создать себе превосходство в живой силе, чтоб активизировать наступление (хотя не совсем понятно насколько это реально решить без мобилизации, но усилия в этом направлении, очевидно, предпринимаются).



Схематично, насколько можно судить, план России выглядит так: ускорить наступление на Донбассе и нанести там поражение ВСУ, выйти на границы Донецкой области, после чего предложить Украине заключить мир на уже озвученных Москвой условиях и, в случае отказа, продолжить наступление до принятия Киевом условий либо до падения украинской власти.



Такие в общих чертах намерения сторон.



А как будет в реальности?

6 сценариев

Разберем основные сценарии развития событий.



1. Война на истощение до победного конца в ожидании краха врага.

По сути, это то, что уже реализуется по факту сейчас, исходя из описанных выше планов сторон. Очевидно, что ни один из этих планов не может реализован быстро. Например, даже если россияне или ВСУ выполнят свою программу-минимум (выход на границы Донецкой области и освобождение Херсона соответственно, причем и то, и другое очень непростые задачи) это не станет смертельным ударом для противника и он продолжит войну.

Поэтому данный сценарий означает, что война может идти долго. До тех пор, пока одна из стран в ней участвующих не примет условия своего противника или не потерпит крах.

И не обязательно военный крах. Крах может быть и экономический, и политический. Продолжая аналогии с Первой мировой войной, можно напомнить, что крах Российской империи произошел не из-за военного разгрома (ситуация к началу 1917 года на фронтах как раз заметно изменилась в лучшую для русской армии сторону), а из-за внутренней дестабилизации. Точно также как и Германия в 1918 году прекратила сопротивление не только из-за наступления войск Антанты (которые даже на территорию Германии еще не успели войти), но и, в основном, из-за начавшегося революционного брожения в армии и обществе.

Поэтому исход "войны на истощение" будет зависеть не только от успехов воюющей армии, но и от стойкости общества и эффективности всей системы госуправления.

Отметим, что сценарий "войны на истощение в ожидании краха врага" рискованный для обоих сторон. Так как ситуация из-за затягивания войны может развиваться непредсказуемо и крах наступит внезапно. Причем, может быть, и в обоих странах (пример воевавших друг с другом в Первую мировую Германии и России приводился выше).

Кроме того, такой сценарий может быть расценен как опасный и ведущими мировыми игроками. И из-за нарастающих социально-экономических проблем, и из-за риска скатывания в мировую войну, и из-за угрозы техногенных катастроф (пример - Запорожская АЭС).

А потому есть вероятность (хотя она пока и выглядит очень небольшим) и других сценариев, подразумевающих прекращение боевых действий на тех иных иных условиях.



2. Мирный договор.

Подразумевает соглашение, сторонами которого будут Украина, Россия (де-юре), а также (де-факто) Запад (потому что без его решения по отмене санкций против России и гарантиям безопасности Украине какое-либо соглашение невозможно) и, не исключено, какие-то другие страны (например, Турция или Китай).

Параметры этого соглашения уже обсуждались в марте этого года.

Они включали в себя нейтральный статус Украины (в обмен на гарантии Запада) и «вынесение за скобки» вопросов Донбасса и Крыма.

Кроме того, по данным ряда источников, Россия соглашалась уйти с захваченных после 24 февраля территорий (что является требованием и Украины, и Запада), а также не препятствовать вступлению Украины в ЕС.

После известной встречи в Стамбуле вроде как стороны к миру приблизились.

Однако затем, согласно распространенной в СМИ версии, Украина пришла к выводу, что может добиться лучших условий на поле боя и участие в переговорах приостановила. А затем и Россия дала понять, что отдавать захваченные после 24 февраля территории не будет. А намерена их присоединить к РФ.

Но на это украинские власти идти не готовы. Также как и Запад не хочет узаконивать новую аннексию. И трудно понять как тут можно прийти к компромиссу. Разве что путем очень больших уступок Москве по внутренней украинской политике с созданием какой-то супер-автономии на юго-востоке (то есть, что-то вроде Минска-3). Но вероятность этого после жестокой войны выглядит близкой к абсолютному нулю.

Поэтому обсуждается «версия лайт» - прекращение войны без мирного договора или же «корейский сценарий».



3. «Корейский сценарий».

Предполагает прекращение войны без мирного договора на основании лишь соглашения о перемирии (о прекращении огня). Так в Корее закончилась война в 1953 году с разделением страны по 38-й параллели. В наших условиях это будет означать, что фактически фиксируется актуальная на момент заключения перемирия линия фронта. После чего с вероятностью близкой к 100 процентам, на захваченных территориях Украины будет проведет «референдум» об их присоединении к РФ. И линия фронта станет де-факто новой границей между Украиной и Россией, хотя де-юре ее ни Украина, ни Запад признавать не будут.

Этот вариант, однако, даже менее выгоден для Украины, чем вариант с мирным договором. Так как страна фактически теряет свою территорию, но не получает при этом никаких гарантий безопасности. То есть – гарантий того, что Россия снова, через какое-то время, не пойдет в наступление. При том, что захваченные РФ украинские территории отбить будет практически невозможно – так как Москва это воспримет как нападение на свою территорию и может применить ядерное оружие. Естественно, никто в таких условиях Украину не будет брать в ЕС. Да и с инвестициями в страну, которая в любой момент может быть подвергнута новому нападению, никто торопиться не будет.

Поэтому Украина, теоретически, может рассматривать «корейский сценарий» только при условии гарантий Запада аналогичных "5 статье" НАТО (когда нападение на одну из стран-членов НАТО означает объявление войны всем членам НАТО).

Правда, пока нет подтверждений, что Запад готов их давать. Хотя, определенные варианты здесь имеются.

Например, есть известная «формула Расмуссена», которая подразумевает возможность включения страны с территориальными спорами в НАТО, но при условии, что на спорные территории гарантии альянса по безопасности не распространяются. То есть, по этой формуле, НАТО не будет помогать Киеву отвоевывать аннексированные территории, но защитит Украину в случае нового нападения России.

Впрочем, отметим, что официально украинская власть на данный момент отвергает варианты перемирия с фиксацией нынешней линии фронта.



4. "Военный референдум".

Подразумевает, что Россия проведет «референдум» о присоединении захваченных территорий и без заключения перемирия, прямо во время боевых действий. После чего примет эти территории в свой состав и предъявит Киеву ультиматум – в случае продолжение атак будет воспринимать это как «акт агрессии» с возможным применением ядерного оружия в качестве «ответа на агрессию».

Непонятно, насколько украинские власти будут готовы принять этот ультиматум и остановить боевые действия. И также непонятно готова ли Россия этот ультиматум именно таким образом сформулировать (не говоря уже о готовности реализовать на практике свои угрозы).

Ранее Москва неоднократно отрицала намерения применять ядерное оружие в Украине.



Сценарий «военного референдума» обсуждался некоторое время назад достаточно интенсивно. Говорили, что уже готов план о проведении «референдума» 11 сентября.

Но сейчас, судя по недавним заявлениям Пушилина, от него отказались и перенесли «референдум» на время после выхода на границы Донецкой области. Хотя это не означает, что к идее больше возвращаться не будут и что концепция более не поменяется.



5. "Большая сделка" между Западом и Россией.

Подразумевает, что США, Запада в целом и РФ, а возможно, и другие страны, приходят к некому соглашению о новом миропорядке, снимая проблемные вопросы друг с другом. И частью этой сделки становится прекращение войны в Украине.

Так как Путин неоднократно заявлял, что война в Украине для него лишь часть борьбы "за новый миропорядок", достижение целей на этом направлении может быть объявлено главной победой, что откроет дорогу к большим компромиссам и по Украине.

В том числе и со стороны России. А это позволит вернуться к теме мирного договора, описанного во втором сценарии. Правда, пока доверие между Западом и России близко к абсолютному нулю и какие-либо глобальные договоренности выглядят крайне маловероятными.



6. Мировая война.

Подразумевает, что в войну в Украине прямо вступят страны НАТО, а возможно и другие государства. Либо параллельно начнется большая война где-то в другой части мира (например, за Тайвань), в которую втянется Запад и Россия. Вариант катастрофический, так как может привести к глобальной ядерной бойне.



Но, будем надеяться, что сценарий ядерной войны так и останется сценарием и реализован никогда не будет.