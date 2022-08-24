Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что сейчас Владимир Путин "хочет сделать перерыв", но в целом готовится к затяжной войне.

Об этом он заявил в интервью польской газете Wyborcza.

"Нужно понимать, что Владимир Путин поставил все на одну карту - карту войны с Украиной. Надеяться, что он остановится и не попытается довести ее до логического конца, - самообман. Сегодня Путин хочет сделать перерыв, потому что видит, что русские "выгорают", но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", - говорит Данилов.

По его словам, победить Россию быстро невозможно, потому что это "большая колониальная страна", которая использует входящие в ее состав этносы в войне против Украины. Но Данилов верит в крах РФ: "Я уверен в этом. Мы увидим свободную Ичкерию, Татарстан и, возможно, другие территории".

Ранее глава украинской. переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что Россия "прощупывает почву" для восстановления переговоров из-за военных проблем.

Но президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут захваченную территорию Украины.

Отметим, что сегодня полгода с начала вторжения России в Украину. Эта дата приходится на День независимости Украины. "Страна" подводит главные итоги и прогнозирует сценарии будущего развития этой войны.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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