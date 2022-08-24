Нардеп и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Украина победила не первом этапе переговоров, которые Россия в последнее время пытается возобновить.

Об этом он сказал 24 августа в эфире телемарафона.

"На первом этапе мы точно победили, даже они это признают. Сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит полностью, напрямую от успехов наших Вооруженных Сил. Как только будут успехи, я думаю, мы победим и на втором этапе", - сказал нардеп.

По словам Арахамии, в последнее время Россия все чаще "прощупывает почву" на счет возобновления переговоров.

"Я связываю это с тем, что наши Вооруженные Силы показывают хорошие успехи и с тем, что в Крыму начинают какие-то события происходить. Они видят, что так и нет у них возможности Херсонскую, Запорожскую области нормально оккупировать, как это они сделали на Донбассе. Они видят, что люди отказываются сотрудничать … И они понимают, что с этим много проблем и хотят найти момент для того, чтобы переговорная позиция была более сильной", - заявил глава фракции "Слуги народа" в парламенте.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.

А Зеленский заявил, что переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут захваченную территорию Украины.

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Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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