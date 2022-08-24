Российская армия продвинулась на юге Украины.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны(ISW) 24 августа.

"Российская армия проводит ограниченные наступательные действия по ряду направлений. Некоторых успехов ей удалось добиться к востоку от Николаева и на северо-западе Херсонской области", - говорится в сообщении института.

Напомним, вчера минобороны РФ заявило о выходе на границы Николаевской области и взятии под контроль 36 кв.км территории Херсонской области, а также о захвате Комсомольского в Николаевской области. Украина данное заявление не подтверждает.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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