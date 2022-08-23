Американский Институт изучения войны 23 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска проводили локальные атаки юго-западнее и юго-восточнее Изюма.

Об этом идет речь в отчете на сайте Института.

Кроме того, войска РФ продолжали наземные атаки к юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и югу от Бахмута. Российские силы продолжали попытки наступления с северной и западной окраин Донецка и проводили ограниченные наземные атаки к юго-западу от Донецка, сообщает Институт.

По данным Института изучения войны, россияне добились незначительных успехов на линии Николаев-Херсон.

"Российские войска провели несколько штурмов на линии Николаев-Херсон и 22 августа, вероятно, захватили прифронтовое село Благодатное Николаевской области примерно в 35 км от Николаева", - пишет Институт.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.