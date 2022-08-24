В Николаевской области утром 24 августа, ориентировочно в 04:30, были обстрелы в Новом Буге Новобугской громады. Возник пожар кровли двухэтажного жилого дома и еще несколько домов повреждены.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в Телеграм.

Предварительно, ранены 9 человек, из них 2 детей.

Также ночью обстреляли Березнеговатскую громаду. Под обстрелы попало село Высунск и пгт Березнеговатое

Информация о пострадавших уточняется.

Как писала "Страна", в Николаеве и области отменили все официальные мероприятия ко Дню Независимости Украины.

По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, россияне нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн гривен.

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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