Минувшей ночью российские войска снова обстреляли Николаев. Прилет был по территории предприятия. Также из-за обстрелов возник пожар в кафе.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он заявил, что предварительно пострадавших нет, а данные о последствиях обстрела и разрушениях уточняются.

В воскресенье, 21 августа, враг также обстреливал область.

В Николаевском районе под удар попали окрестности села Константиновка Первомайской громады. Прилеты были по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.

В Баштанском районе вчера враг обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор. В результате чего загорелась кровля двухэтажного жилого дома и авто. После пожара здание восстановлению не подлежит. Также повреждено около десяти домов. Один ребенок получил легкое ранение, добавил Ким.

Также вчера в течение дня были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории Широковской громады. Под удар попало село Широкое. Попадания были в уже разрушенный ЦНАП и жилые дома. Никто не пострадал.

Враг обстрелял и окрестности села Новоалександровка Ингульской громады.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады, добавил Ким.

Напомним, согласно карте боевых действий, россияне продвинулись под Николаевом.

Также мы писали, что вчера по Николаеву россияне ударили ракетами С-300.

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