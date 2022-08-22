Американский Институт изучения войны 22 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ вчера предприняли несколько неудачных наземных атак к юго-западу и юго-востоку от Изюма, также россияне атаковали к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

"Российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, который они набрали в конце июля, и, вероятно, достигли своей кульминации. Российские военные демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические успехи в оперативные успехи, что, вероятно, помешает России добиться значительного территориального продвижения в ближайшие месяцы", - пишет Институт.

Силы РФ добились ограниченных успехов к западу от Донецка, но не наносили ударов по административной границе Донецкой и Запорожской областей, пишет Институт.

Кроме того, российские силы предприняли безуспешные попытки наземных атак к юго-западу от Донецка и продолжили атаки населенных пунктов к северо-западу и юго-западу от Авдеевки.

По данным Института изучения войны, войска РФ провели несколько атак на линии фронта Херсон-Николаев и частично продвинулись к востоку от города Николаев.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне с двух сторон атаковали Нью-Йорк в районе Горловки. В Николаевской области РФ второй день атаковала Благодатное. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Сергей Шойгу сообщил, что РФ трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары, в том числе по Киеву. Полиция 23-25 августа призывает украинцев особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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