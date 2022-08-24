Половина опрошенных американцев (53%) считают, что США следует продолжать поддерживать Украину до полного вывода войск РФ с ее территории.

Соответствующие результаты опроса публикует Reuters/Ipsos.

Каждый пятый опрошенный американец (18%) сказал, что он против такого подхода.

Избиратели-демократы с большей готовностью поддерживают Украину - 66% среди демократов против 51% среди сторонников республиканцев.

"В предыдущих опросах больше американцев поддерживали поставки оружия Украине", - пишет Reuters.

В соотвествии с прошлым опросом, американцы не поддерживали отправку американских войск в Украину. Только 26% заявили, что поддерживают такое вмешательство.

При этом 43% согласны с отправкой войск США в соседние с Украиной страны-члены НАТО, которые не находятся в состоянии войны с Россией.

Ранее Fox News публиковало собственный опрос, согласно которому 56% американцев негативно относятся к политике главы Белого дома по отношению к Украине, а поддерживают его шаги лишь 40%. В целом внешняя политика Байдена не нравится 59% респондентов, позитивно оценивают действия президента на мировой арене только 38%.

Что касается ЕС, то данные недавнего исследования Европейского совета по международным отношениям показали, что 35% европейцев хотят мира в Украине как можно скорее, 22% выступают за "справедливость любой ценой".

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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