Соединенные Штаты Америки поставляют некоторое вооружения Украине не публично. Слухи об этом ходят в Вашингтоне и они "только растут, а не угасают".

Об этом пишет Politico.

Как пример издание приводит противорадиолокационные ракеты HARM, о поставках которых особо не распространялись. О том, что США их поставили тайно в Украину заявил на прошлой неделе высокопоставленный представитель Пентагона, пишет Politico.

Также издание предполагает, что США могли передать Украине ракеты ATACMS. Это объяснило бы удар по авиабазе в Крыму под Саками, "так как у Украины нет ракет такой дальности" (отметим, что следов пролета ракеты в Крыму не видели - Ред.).

При этом издание пишет, что "все это предположения". "Никто из администрации не подтвердил и даже не намекнул на тайные поставки оружия в Украину".

Вместе с тем, Politico ознакомилось с данными, которые администрация США направила в Конгресс. В нем приводится перечень вооружений, поставляемых в Киеву в рамках последнего пакета военной помощи. В документе говорится, что поставки Украине "не ограничиваются" тем, что перечислено в списке, пишет издание.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.