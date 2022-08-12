Около 75% жителей США недовольны текущим курсом своей страны. Позитивно оценивают положение дел в государстве лишь 24% респондентов.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственный опрос.

Как показало исследование, недовольство состоянием США среди граждан страны последовательно увеличивается уже более года. Так, в мае 2022 года 67% американцев заявили, что негативно оценивают курс, которым движется государство. При этом в апреле 2021 года этот показатель составлял 53%.

Согласно опросу, среди американцев также наблюдает рост разочарований в действиях президента США Джо Байдена. Около 58% респондентов отрицательно оценивают работу главы государства, а поддерживают его 42% опрошенных.

Кроме того, 56% американцев негативно относятся к политике главы Белого дома по отношению к Украине, а поддерживают его шаги лишь 40%. В целом внешняя политика Байдена не нравится 59% респондентов, позитивно оценивают действия президента на мировой арене только 38%.

85% людей говорят, что цены на продукты продолжают расти.

Как писала "Страна", в июне опрос другой организации показывал, что более 80% граждан США считают, что дела в их стране сейчас идут плохо.

Также исследования говорят, что у более чем половины американцев за последний год ухудшилось материальное положение.