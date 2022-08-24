Президент США Джо Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере $2,98 млрд. Это крупнейший единовременным транш с начала войны.

Об очередном транше Байден заявил в своем поздравлении украинцев с Днем Независимости, которое опубликовано на сайте Белого дома.

"США привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Сообщается, что средства позволят Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что средства поступят в государственный бюджет Украины через механизм Всемирного банка в виде безвозвратной грантовой помощи.

Также министр финансов недавно заявлял, что до конца года Украина рассчитывает на западную помощь в 12-16 млрд долларов.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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